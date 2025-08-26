스포츠조선

경수진, '지볶행' 하차하더니..한국 떠난 근황 '편안해진 미소'

기사입력 2025-08-26 11:17


[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 배우 경수진이 해외 여행을 떠난 근황을 공개했다.

경수진은 26일 해외 여행 중인 모습을 공개했다.

사진 속 경수진은 해외의 아름다운 풍경을 배경으로 포즈를 취하고 있는 모습이다.

편하면서도 스타일리시한 패션을 선보인 경수진은 청순한 미모를 자랑해 시선을 모은다.


앞서 경수진은 SBS Plus·ENA·티빙 신규 예능 '지지고 볶는 여행'의 MC에 발탁돼 진행을 맡았다.

하지만 프로그램의 2주간의 재정비 후 경수진은 하차했다. 제작진은 경수진, 신동, 이세희에서 이이경, 김원훈, 이세희로 MC에 변화를 줬다.

jyn2011@sportschosun.com

