'41세' 남규리, 기쁜 소식 전했다 "작곡가님과 설레는 마음으로 작업"..밴드에 첫 도전

기사입력 2025-08-26 12:37


[스포츠조선닷컴 김수현기자] 가수 남규리가 솔로로 낸 신곡 '그래도 좋아해요'에 대해 각별한 애정을 드러냈다.

가수 남규리는 최근 유튜브 채널 '귤멍'을 통해 신곡 '그래도 좋아해요' 뮤직비디오의 비하인드 토크 영상을 공개했다. 지난 17일 발매된 이 곡의 뮤직비디오는 남규리가 기획부터 후반 작업까지 전 과정에 직접 참여하며 진심을 담아낸 작품이다.

남규리는 "같은 뮤직비디오라도 제가 담은 생각과 장면의 의미를 알고 보면, 노래가 더 특별하게 다가올 것"이라며 이번 콘텐츠를 선보인 이유를 전했다.

'그래도 좋아해요'는 인디팝과 드림팝을 기반으로 한 밴드 사운드 위에, 멀어지는 사랑과 그리움을 몽환적으로 풀어낸 곡이다.

느린 템포 속에서도 그루브가 살아 있고, 감성적인 기타 선율이 깊은 인상을 남긴다. 남규리는 이번 작업을 통해 처음으로 밴드와 호흡을 맞추며 스스로는 새로운 설렘을, 대중에게는 신선한 울림을 전하고자 했다.


남규리는 "작곡가님과 밴드 음악에 대해 많은 이야기를 나눴다. 내가 밴드를 한다면 사람들이 어떻게 봐줄지 설레는 마음으로 작업했다"는 그는 "개인적으로 매우 만족했고, 앞으로 밴드 활동을 더 이어가고 싶은 욕심도 생겼다"고 밝혔다.

이어 "소통하고 싶지만 머뭇거렸던 제 모습을 표현한 것"이라며 "신곡 다큐와 뮤직비디오를 촬영하며 1년 치 눈물을 다 흘렸다. 외면하고 싶었던 감정들이 그 눈물 덕분에 많이 녹아내렸다"는 솔직한 고백도 전했다.

한편, 남규리는 2025 프로젝트 앨범 '기억'을 통해 아티스트로서의 다양한 감정과 순간들을 여러 장르로 풀어내고 있다. 이번 신곡 '그래도 좋아해요'에 앞서 지난 5월에는 리메이크 곡 '가슴앓이'를 발표한 바 있다.


또한, 힐링 콘셉트의 유튜브 채널 '귤멍'을 통해 매주 영상을 공개하며, 데뷔 이래 가장 활발한 소통을 펼치고 있다.

shyun@sportschosun.com

