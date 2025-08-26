스포츠조선

NC문화재단, 재단법인 아름지기와 함께 'AI 시대의 문화유산' 주제의 아카데미와 전시 개최

기사입력 2025-08-26 12:55


NC문화재단, 재단법인 아름지기와 함께 'AI 시대의 문화유산' 주제의 …



NC문화재단은 재단법인 아름지기와 함께 9월 6일부터 27일까지 '2025 아름지기 아카데미'를 개최한다고 밝혔다.

전통문화·공예 분야 전문성을 쌓은 아름지기와 AI 윤리·창의성 분야에 집중하는 NC문화재단의 협업으로 진행되는 이번 아카데미의 주제는 'AI 시대의 문화유산: 디지털로 이어가는 과거와 미래'이다.

아름지기 아카데미는 전통문화 보존과 계승을 위한 교육 프로그램으로 올해는 기술과 전통이 교차하는 다양한 분야를 심도 있게 고찰하기 위한 자리다. 아카데미는 온라인 기조강연 2회, 오프라인 강연 4회로 구성된다.

9월 매주 토요일에 NC문화재단 지하 공간(스튜디오 블랙)에서 진행될 강연 주제는 '기술을 담은 공예'(1회차), '박물관의 인터렉티브 헤리티지'(2회차), '기술이 잇는 우리 생활문화'(3회차), '고건축분야의 대안으로서 디지털 복원'(4회차)이다.

NC문화재단 2층 전시장(스튜디오 화이트)에서는 아카데미와 연계된 무료 전시 '기술로 이어가는 헤리티지, 가장 인간적인 미래'가 열린다. 전시는 9월 6일부터 27일, 오전 11시~오후 6시에 진행되며 매주 월요일은 휴관이다.

전시 첫번째 섹션은 '인간은 기술을 통해 헤리티지를 어떻게 이어가야 하는가?'를 테마로 유물 관련 인터렉티브 콘텐츠, 보존 과학에서 사용되는 기술, 미디어아트 영상 및 3D 복원/복제 모형, 건축 도면을 3차원으로 구현한 문화유산 3D 정보체계 HBIM(Historic/Heritage)로 구성된다.

두번째 섹션은 '기술은 과거와 현재 우리 삶에 무엇을 이어주는가?'를 테마로 LG전자 미래형 가전 '틔운' 프로젝트, 산업 기술을 활용한 공예 작품, 전통적 감수성을 되살린 가구 및 공간 디자인 등을 통해 지속가능한 라이프스타일을 고민한다.

한편 NC문화재단은 2012년 엔씨소프트 창립 15주년을 맞아 체계적이고 지속적인 사회적 책임활동을 위해 설립한 비영리 재단으로, '우리사회의 질적 도약을 위한 창의적이고 포용적인 문화 생태계 조성'을 목적으로 다양한 사회공헌 사업을 전개하고 있다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[종합] 김건모, 성폭행 누명 6년만 복귀선언…측근 "음악 놓은적 없어"

2.

김창열, 자식농사 대박났는데…'훈남 연대생' 子 "좋은 아빠 아냐"[SC리뷰]

3.

BTS 뷔, 벌크업 한 보람 있네...193cm 오타니 옆에서도 늠름

4.

솔비, 가장 먼저 '결혼' 김종국 눈치 챘다..발표 전 "연애 느낌 있어" 神들린 '연애촉'('옥문아')

5.

김병만 아내 "김병만이 개그맨인지 몰랐다"…네티즌 발작버튼 또 눌릴까[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

[종합] 김건모, 성폭행 누명 6년만 복귀선언…측근 "음악 놓은적 없어"

2.

김창열, 자식농사 대박났는데…'훈남 연대생' 子 "좋은 아빠 아냐"[SC리뷰]

3.

BTS 뷔, 벌크업 한 보람 있네...193cm 오타니 옆에서도 늠름

4.

솔비, 가장 먼저 '결혼' 김종국 눈치 챘다..발표 전 "연애 느낌 있어" 神들린 '연애촉'('옥문아')

5.

김병만 아내 "김병만이 개그맨인지 몰랐다"…네티즌 발작버튼 또 눌릴까[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

옌스 발탁, 시작일 뿐? 한국인 피 흐르는 유럽 유망주들, 줄줄이 홍명보호 합류하나

2.

'5년간 고작 6G 빠졌을 뿐인데' 현실 아이언맨 그자체! 2433억 베테랑 내야수, 충격의 시즌아웃 [MLB체크]

3.

꽃범호, '커리어하이' 김도현을 왜 네일과 비교했나 → 애정 어린 주마가편 "타자들 눈에 공이 익었다"

4.

LAFC 오피셜! "손흥민은 오타니급" 파급력 엄청나다…티켓 수요 역대 최고치→한인타운 방문객 급증

5.

[오피셜]미국은 좁다! '환상 프리킥 데뷔골' 손흥민, MLS 2주 연속 '이주의 팀' 선정

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.