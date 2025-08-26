NC문화재단, 재단법인 아름지기와 함께 'AI 시대의 문화유산' 주제의 …

|
NC문화재단은 재단법인 아름지기와 함께 9월 6일부터 27일까지 '2025 아름지기 아카데미'를 개최한다고 밝혔다.
아름지기 아카데미는 전통문화 보존과 계승을 위한 교육 프로그램으로 올해는 기술과 전통이 교차하는 다양한 분야를 심도 있게 고찰하기 위한 자리다. 아카데미는 온라인 기조강연 2회, 오프라인 강연 4회로 구성된다.
9월 매주 토요일에 NC문화재단 지하 공간(스튜디오 블랙)에서 진행될 강연 주제는 '기술을 담은 공예'(1회차), '박물관의 인터렉티브 헤리티지'(2회차), '기술이 잇는 우리 생활문화'(3회차), '고건축분야의 대안으로서 디지털 복원'(4회차)이다.
NC문화재단 2층 전시장(스튜디오 화이트)에서는 아카데미와 연계된 무료 전시 '기술로 이어가는 헤리티지, 가장 인간적인 미래'가 열린다. 전시는 9월 6일부터 27일, 오전 11시~오후 6시에 진행되며 매주 월요일은 휴관이다.
두번째 섹션은 '기술은 과거와 현재 우리 삶에 무엇을 이어주는가?'를 테마로 LG전자 미래형 가전 '틔운' 프로젝트, 산업 기술을 활용한 공예 작품, 전통적 감수성을 되살린 가구 및 공간 디자인 등을 통해 지속가능한 라이프스타일을 고민한다.
한편 NC문화재단은 2012년 엔씨소프트 창립 15주년을 맞아 체계적이고 지속적인 사회적 책임활동을 위해 설립한 비영리 재단으로, '우리사회의 질적 도약을 위한 창의적이고 포용적인 문화 생태계 조성'을 목적으로 다양한 사회공헌 사업을 전개하고 있다.
