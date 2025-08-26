스포츠조선

[전문] 김진웅 ‘서브 발언’ 사과 여파에 선배 도경완 직접 등판 “또 상처 없길” [SC이슈]

최종수정 2025-08-26 13:16

[스포츠조선 조민정 기자] 가수 장윤정의 남편이자 KBS 전 아나운서 도경완이 후배 김진웅의 '무례 발언' 논란에 직접 목소리를 냈다.

도경완은 26일 자신의 SNS에 "
저희 부부의 모습이 누군가에게는 한쪽으로 기울어져 보일지도 모른다.

그러나 저희 부부는 서로 존중하고 배려하며 단단하게 의지하고 살아가고 있다"라는 글을 남겼다. 이어 "김진웅 후배에게 사과 문자를 받았다"며 "이번 일로 저희 가족과 가족을 사랑해주시는 분들께 상처를 입힌 것 같아 속상했지만, 이로 인해 누군가 또 상처받는 일은 없었으면 한다"고 전했다.

앞서 김진웅 아나운서는 지난 24일 방송된 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 "난 도경완 선배처럼 못 산다. 선배에게 결례일 수 있지만 누군가의 서브로는 못 산다"라는 발언을 해 도경완과 장윤정을 향한 무례 논란에 휩싸였다.

이에 장윤정은 "친분도 없는데"라며 불쾌함을 드러냈다. 그는 "상대가 웃지 못하는 말이나 행동은 농담이나 장난으로 포장될 수 없다. 가족 사이에서 서브는 없다"고 강경한 입장을 밝혔다.

결국 논란이 확산되자 김진웅 아나운서가 사과 의사를 전했고 도경완은 후배의 사과를 받아들이면서도 "또 다른 상처가 없길 바란다"며 상황을 마무리 짓는 모습을 보였다.

이하 도경완 글 전문.

저희 부부의 모습이 누군가에게는 한쪽으로 기울어져 보일지도 모릅니다.


그러나 저희 부부는 서로 존중하고 배려하며 단단하게 의지하고 살아가고 있습니다.

김진웅 후배에게 사과 문자 받았습니다.

이번일로 저희 가족과 저희 가족을 사랑해 주시는 분들께

상처를 입힌 것 같아 속이 상했지만,

이로 인해 누군가 또 상처받는 일은 없었으면 합니다.

저희는 다시 밝은 모습으로 인사드리겠습니다.

행복하세요.


조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



