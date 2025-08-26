스포츠조선

'30th BIFF' 정한석 집행위원장 "기념비적 라인업, 기예르모 델 토로→줄리엣 비노쉬 참석"

기사입력 2025-08-26 17:49


[스포츠조선 안소윤 기자] 정한석 집행위원장이 제30회 부산국제영화제의 역대급 해외 게스트 라인업을 예고했다.

정 집행위원장은 26일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 제30회 부산국제영화제(BIFF) 개최 기자회견에서 "올해 해외 게스트 라인업은 기념비적이고 역대 최대, 최고라고 자신한다"라고 했다.

정 집행위원장은 역대 최고로 화려한 해외 게스트 라인업을 예고했다. 그는 "부산국제영화제에 굉장히 유명한 스타 배우들과 스타 감독들이 찾았던 적이 있었다. 특히 올해는 기념비적이고 역대 최대, 최고라고 말할 수밖에 없다. 실제로도 그런 라인업이 형성되기도 했다"고 밝혔다.

이어 "아시아 영화의 결정된 순간들로 동시대 거장 감독과 배우들이 모두 부산으로 총집결한다. 또 현존하는 최고의 거장 마르코 벨로키오가 85년 영화 인생사에서 최초로 아시아 지역 영화제에 참석한다. 줄리엣 비노쉬도 이번에 참석하게 됐다"며 "다큐멘터리 지안프랑코 로시와 세르게이 로즈니차도 부산을 찾는다. 일본영화계의 대표 주자인 이상일 감독도 부산에 방문한다. 또 베니스와 오스카를 석권한 할리우드의 전설적인 명장 기예르모 델 토로도 '프랑켄슈타인'으로 부산에 온다. 마이클 만 감독도 부산을 찾을 예정"이라고 전하며 기대감을 높였다.

그러면서 "개인적으로 열거한 감독들과 배우들을 한 자리에서 만나볼 수 있을 거라 상상해 보지 못했다"며 "올해 기념비적인 현장을 만들었다고 자긍심을 느끼고 있다. 이외에도 일본의 와타나베 켄, 니노미야 카즈나리, 오구리 슌, 홍콩의 양가휘, 대만의 서기와 허광한, 세븐틴의 준이 참석한다"고 밝혔다.

한편 제30회 부산국제영화제는 오는 9월 17일부터 26일까지 열흘간 영화의전당 일대에서 개최된다. 개막작은 박찬욱 감독의 신작 '어쩔수가없다'다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

