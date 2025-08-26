스포츠조선

사유리, '子 숙제 거부' 논란 사과 "뻔뻔한 태도 반성...전부 내 잘못" ('데스노트')

기사입력 2025-08-26 19:59


사유리, '子 숙제 거부' 논란 사과 "뻔뻔한 태도 반성...전부 내 잘…

[스포츠조선 조윤선 기자] 방송인 사유리가 숙제 논란에 대해 해명과 사과의 뜻을 전했다.

26일 사유리의 데스노트에는 '사유리가 아이 숙제 안 시키는 이유ㅣ해명합니다' 영상이 업로드됐다.

앞서 사유리는 지난 3월 방송된 A급 장영란에 출연해 아들 젠의 교육관을 밝힌 바 있다. 당시 그는 "한국은 영어 공부를 정말 많이 시킨다. 나는 우리 아이가 한국어를 완벽하게 했으면 좋겠다고 생각했다"며 "집에서는 일본어, 밖에서는 영어를 쓰다 보면 한국어가 서툴러질 수 있다"고 설명했다.

이어 "영어 유치원 숙제가 있었는데, 선생님께 '우리 아들은 숙제를 절대 안 한다. 나도 이 나이에 숙제하는 걸 반대한다. 나는 숙제 안 하는 아들을 자랑스럽게 생각하고 있으니까 절대로 우리 아들한테 숙제 보내지 말라'는 편지를 보냈다"며 "숙제가 언어에 대한 호기심을 꺾을까 걱정됐다. 영어가 싫어져 호기심이 떨어지면 결국 안 하게 되기 때문"이라며 자신의 교육 철학을 전했다.

하지만 해당 발언이 공개된 후 논란이 일었다. 아이의 취향을 존중하고 흥미를 살리는 교육법이라는 긍정적인 평가도 있었으나, 일각에서는 "영어 유치원에 다니면서 숙제를 거부하는 건 모순"이라는 지적이 제기됐다. 또 "숙제는 단순한 학습이 아니라 사회 규칙을 배우는 과정인데, 사유리의 행동은 이를 무시한 것"이라는 비판도 나왔다.


사유리, '子 숙제 거부' 논란 사과 "뻔뻔한 태도 반성...전부 내 잘…
이후 논란 5개월 만에 사유리가 드디어 입을 열었다. 그는 집으로 찾아온 제작진에게 "진짜 미안하다. 이렇게 될 줄은 몰랐다. 내가 말실수했다"며 착잡한 표정을 지었다.

사유리는 논란에 대해 "그렇게 커질 줄 몰랐다. 나도 그 영상 봤는데 '나 안 해요'라고 자신 있게 말하고 뻔뻔해 보였다. 내가 봐도 보기 안 좋다"며 반성했다. 그러면서 "나는 선생님께는 '부탁드립니다'라고 했고, 선생님도 괜찮다고 했다. 학생들이 다 같이 숙제한 건 아니었다. 유치원도 규칙이 있는데 거기까지 잘 생각하지 못한 거 같다. 내 잘못을 통해 다시 한번 많이 배운 거 같다. 많이 혼내주시고 걱정해 주셨다. 내가 성장하는 과정이고, 이번에 알게 돼서 반성하게 됐다"고 털어놨다.

또한 "젠이 5세니까 2년 후에는 초등학교도 들어가야 하고, 규칙도 확실히 알아야 한다. 나도 어렸을 때는 숙제를 아예 안 했다. 규칙 같은 건 신경 안 썼던 거 같다. 근데 그러면 안 되는 걸 다시 깨달았다. 나처럼 되면 안 되니까. 나보다 더 좋은 인생, 좋은 인격 갖고 많이 배웠으면 좋겠다. 내가 못 했던 거나 약했던 부분을 더 성장시키고 싶다"고 밝혔다. 이어 일본에 계신 부모님도 논란에 대해 알고 있다면서 "엄마는 '숙제는 해야 한다. 아니면 너처럼 된다. 너처럼 되면 안 된다'고 했다"고 덧붙였다.

영상에 등장한 사유리 어머니는 "사유리가 숙제를 하지 않았는데 그건 아빠가 잘못한 거다. '숙제 안 해도 돼'라고 말해서 안 했던 건데 안된다. 숙제는 반드시 해야 한다"며 "학교의 공부, 아이의 공부는 부모가 열심히 챙겨야 한다. 숙제는 반드시 시켜야 한다. 게다가 숙제보다 더 훌륭한 공부도 부모가 옆에서 함께 해야 한다. 숙제는 선생님이 아이들을 뒷받침 하기 위해 있는 거다. 부디 뒷받침 해달라. 부모도 아이들도 모두 열심히 숙제를 해달라"고 강조했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'속옷 CEO' 송지효, 하루 주문 1개라더니…홍보에 '열일'

2.

김호영, 얼마나 벌었을까…'홈쇼핑 완판 신화' 비결에 김구라도 감탄(라스)

3.

'KBS 퇴사' 김재원, 퇴직금 수십억대 소문 해명 "중간 정산 받아서 소소해"

4.

송지효, 직접 나섰다…속옷브랜드 운영에 모델까지→숨겨놨던 '굴곡 몸매' 공개

5.

고현정 "32살에 애 둘 낳고 이혼, 인생 다 겪었다 생각…아픈 후 달라져" ('살롱드립2')

연예 많이본뉴스
1.

'속옷 CEO' 송지효, 하루 주문 1개라더니…홍보에 '열일'

2.

김호영, 얼마나 벌었을까…'홈쇼핑 완판 신화' 비결에 김구라도 감탄(라스)

3.

'KBS 퇴사' 김재원, 퇴직금 수십억대 소문 해명 "중간 정산 받아서 소소해"

4.

송지효, 직접 나섰다…속옷브랜드 운영에 모델까지→숨겨놨던 '굴곡 몸매' 공개

5.

고현정 "32살에 애 둘 낳고 이혼, 인생 다 겪었다 생각…아픈 후 달라져" ('살롱드립2')

스포츠 많이본뉴스
1.

"뭘 해도 안되더라" 12연패 '지옥' 돌아본 김태형 감독, 새출발 다짐 "오늘부터 다시 시작" [부산포커스]

2.

이 무슨 패륜적 행동인가? 실수라지만, 자기 팀 코치에 배트를 던지다니...STL 지명타자의 눈쌀 찌푸린 행동

3.

'이래서 야구표 구하기가 힘들구나' 또 100만 관중 돌파팀 나왔다[인천 레코드]

4.

33살 손흥민의 통장은 마르지 않는다, EPL 떠나도 주급 3억5000만원…LA FC 토트넘급 대접

5.

"이번주가 최대 고비다." 8월 성적 2위, 3위에 1.5G차인데 '호부지'는 경계경보 발령. 1위 LG→상대전적 최약 SSG 이중벽 넘어야[창원 코멘트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.