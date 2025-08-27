스포츠조선

[청룡랭킹] 'NO 군백기' 차은우, 김혜윤 제치고 상반기 '최고 배우' 등극

기사입력 2025-08-27 10:25


차은우 사전에 '군백기'란 없다. '명실상부' 넘사벽 인기다.

배우 차은우가 '2025년 청룡랭킹 상반기 결산' 투표에서 최고의 배우로 선정됐다.

차은우는 지난 7월1일 종료 된 투표에서 득표율 49.43%를 기록하며 청룡랭킹 트로피를 차지했다. 끝까지 경쟁을 펼쳤던 '선재 업고 튀어'의 신드롬 커플 변우석, 김혜윤은 각각 득표율 28.98%와 15.19%에 그치며 아쉽게 트로피를 놓쳤다. 지난달 입대, 현역 복무중인 차은우에게 전달하는 팬들의 마음이 모인 결과다,

배우 겸 가수 차은우는 입대 이후에도 공백 없는 활동을 이어가고 있다. 오는 10월 스크린 데뷔작 '퍼스트 라이드'가 개봉된다. '퍼스트 라이드'는 다섯명의 친구들이 처음으로 떠나는 해외여행에서 벌어지는 사건들을 담은 코미디 장르다. 극중 연민 역을 맡은 차은우는 강하늘, 김영광 등과 유쾌한 시너지를 보여줄 전망이다.

입대 전 촬영한 드라마 '더 원더풀스'도 팬들과 만날 시기를 저울질하고 있다. '더 원더풀스'에서는 사회성은 부족하지만 비밀 많은 낙하산 특채 공무원 '이운정' 역을 맡아 박은빈과 호흡을 맞췄다. '더 원더풀스'는 넷플릭스를 통해 공개 된다. 이전 작품들도 글로벌 팬덤을 바탕으로 해외 시장에서도 흥행 파워를 자랑해온 만큼 이번 작품도 큰 기대를 받고 있다.

앞서 차은우가 출연했던 '여신강림' '오늘도 사랑스럽개'는 OTT 플랫폼 Viu를 통해 싱가포르·홍콩·인도네시아·말레이시아·태국·필리핀 등 아시아를 비롯한 중동, 아프리카 등 16개국에 공개됐으며, 티빙 오리지널 시리즈 '아일랜드'는 한국 콘텐츠 최초 아마존프라임비디오 글로벌 TV 쇼 톱10에서 3주 연속 톱 10에 오르기도 했다.


출처=차은우 인스타그램
이 가운데 가수로도 꾸준히 활동하는 차은우는 지난해 2월 솔로 데뷔 앨범 'ENTITY'(엔티티)를 발매했고, 아시아와 남미 11개 도시를 순회하는 팬콘 투어 '2024 Just One 10 Minute [Mystery Elevator]'(2024 저스트 원 텐 미닛 [미스테리 엘리베이터]) 를 성공적으로 진행했다.

특히 최근 전 세계를 강타하고 있는 넷플릭스 애니메이션 무비 '케이팝 데몬 헌터스'의 성우인 '아덴 조'와 함께 커버곡 'free'를 부르는 직캠이 공개되며 화제를 모았다. 영상은 차은우가 입대하기 직전 마지막으로 올린 영상으로 전역을 기다리는 팬들에게 큰 선물이 되었다.

한편, 차은우는 지난달 28일 논산 육군훈련소에 입소했다. 기초군사훈련을 마친 뒤 육군 군악대 소속으로 복무한다. 전역 예정일은 2027년 1월27일이다.

