[청룡랭킹] 'NO 군백기' 차은우, 김혜윤 제치고 상반기 '최고 배우'…

차은우 사전에 '군백기'란 없다. '명실상부' 넘사벽 인기다.
배우 겸 가수 차은우는 입대 이후에도 공백 없는 활동을 이어가고 있다. 오는 10월 스크린 데뷔작 '퍼스트 라이드'가 개봉된다. '퍼스트 라이드'는 다섯명의 친구들이 처음으로 떠나는 해외여행에서 벌어지는 사건들을 담은 코미디 장르다. 극중 연민 역을 맡은 차은우는 강하늘, 김영광 등과 유쾌한 시너지를 보여줄 전망이다.
입대 전 촬영한 드라마 '더 원더풀스'도 팬들과 만날 시기를 저울질하고 있다. '더 원더풀스'에서는 사회성은 부족하지만 비밀 많은 낙하산 특채 공무원 '이운정' 역을 맡아 박은빈과 호흡을 맞췄다. '더 원더풀스'는 넷플릭스를 통해 공개 된다. 이전 작품들도 글로벌 팬덤을 바탕으로 해외 시장에서도 흥행 파워를 자랑해온 만큼 이번 작품도 큰 기대를 받고 있다.
특히 최근 전 세계를 강타하고 있는 넷플릭스 애니메이션 무비 '케이팝 데몬 헌터스'의 성우인 '아덴 조'와 함께 커버곡 'free'를 부르는 직캠이 공개되며 화제를 모았다. 영상은 차은우가 입대하기 직전 마지막으로 올린 영상으로 전역을 기다리는 팬들에게 큰 선물이 되었다.
한편, 차은우는 지난달 28일 논산 육군훈련소에 입소했다. 기초군사훈련을 마친 뒤 육군 군악대 소속으로 복무한다. 전역 예정일은 2027년 1월27일이다.