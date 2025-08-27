스포츠조선

이성미, 故김자옥 마지막 회상 "목 뚫고 연명치료..손 잡았더니 눈물"

기사입력 2025-08-27 06:02


이성미, 故김자옥 마지막 회상 "목 뚫고 연명치료..손 잡았더니 눈물"

[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 이성미가 절친했던 배우 고(故) 김자옥을 떠올리며 먹먹한 마음을 털어놨다.

26일 송승환의 원더풀 라이프에는 이성미가 출연해 절친했던 김자옥과의 인연을 되짚었다.

이날 이성미는 "자옥 언니랑은 방송하면서 친하게 됐는데 그 언니가 진짜 웃기다"라며 김자옥과의 추억을 회상했다. 이어 "자옥 언니가 너무 예쁘다. 웃는 게 진짜 예쁘고 사랑스럽다. 여자가 봐도 너무 예뻐서 '언니는 어쩜 그렇게 예쁘냐'고 했더니 '나? 나 안 씻어'라고 하더라"며 "방송에서 할 수 없는 이야기들을 너무 많이 했다. 보면서 '이 언니는 정말 타고난 배우'라고 생각했다"며 그리움을 드러냈다.

또한 이성미는 "내가 암 걸렸을 때 자옥 언니가 제일 먼저 문자를 보내서 '내가 암이 먼저 선배니까 너 아프면 이야기해'라고 했다. 서로 문자 주고받으면서 내가 힘들면 언니가 오고, 언니가 힘들면 내가 가고는 했다"며 당시를 떠올렸다.


이성미, 故김자옥 마지막 회상 "목 뚫고 연명치료..손 잡았더니 눈물"
두 사람이 힘들 때마다 서로 의지하던 중 김자옥에게 건강 이상이 찾아왔다. 이성미는 "어느 날 문자를 보는데 이상했다. 글씨가 횡설수설해서 이 언니가 이상하다 싶어서 갔더니 이제 병원으로 가야 되는 상황이었다"고 설명했다.

그러면서 "내가 잊을 수 없는 게 자옥 언니가 연명 치료한다고 목에 구멍을 뚫었다. 얼굴에도 뭘 씌웠는데 내가 '언니'하면서 손잡았더니 눈물을 또르르 흘렸다. 그게 마지막이었다"며 눈시울을 붉혔다.

이성미는 "언니가 죽기 전에 나한테 '성미야, 나 죽으면 네가 상을 치러줬으면 좋겠어'라고 했다. '뭐 해줄까?'라고 했더니 '나 한복 있으니까 입혀달라'고 했다. 그래서 박술녀 선생님 한복을 입혀줬다. 그리고 '국화 싫다. 장미 해줘'라고 해서 전체를 장미로 했다"고 말했다.

이어 "언니가 죽기 전에 '나 죽으면 내 방 좀 치워줘'라고도 했다. 그래서 언니가 죽고 나서 언니가 다 치우라고 한 거 치우고 언니 유품 중에서 몇 개 갖고 오고, 후배도 나눠줬다"고 밝혔다.

한편 김자옥은 2008년 대장암 수술을 받은 뒤에도 병마와 싸우다 암이 폐로 전이되며 결국 2014년 폐암 합병증으로 세상을 떠났다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

탁재훈 "돈 아무리 벌어도 외로워" 호소에도.."재혼 하면 안되는 사주"(한끼합쇼)

2.

이수민♥원혁, 딸 100일에 감격 "임신 엊그제 같은데, 시집갈 날도 금방 올 듯"(아뽀TV)[종합]

3.

조혜련, '유방암 투병설' 박미선과의 추억 "재혼한 나 부럽다고" ('신여성')

4.

김희선, 20년 전 레전드 미모 공개.."지금 40대지만 얼굴은 그대로"(한끼합쇼)

5.

김희선, 이마·코 성형 안했다 "태어나길 예쁘고 착한 사주"(한끼합쇼)

연예 많이본뉴스
1.

탁재훈 "돈 아무리 벌어도 외로워" 호소에도.."재혼 하면 안되는 사주"(한끼합쇼)

2.

이수민♥원혁, 딸 100일에 감격 "임신 엊그제 같은데, 시집갈 날도 금방 올 듯"(아뽀TV)[종합]

3.

조혜련, '유방암 투병설' 박미선과의 추억 "재혼한 나 부럽다고" ('신여성')

4.

김희선, 20년 전 레전드 미모 공개.."지금 40대지만 얼굴은 그대로"(한끼합쇼)

5.

김희선, 이마·코 성형 안했다 "태어나길 예쁘고 착한 사주"(한끼합쇼)

스포츠 많이본뉴스
1.

'이래서 야구표 구하기가 힘들구나' 또 100만 관중 돌파팀 나왔다[인천 레코드]

2.

이 무슨 패륜적 행동인가? 실수라지만, 자기 팀 코치에 배트를 던지다니...STL 지명타자의 눈쌀 찌푸린 행동

3.

손흥민 다시 돌아와야 할 판! EPL 최고 기자 등판 "토트넘, SON 대체자 영입 불가...맨시티 잔류 가능성"

4.

문현빈이 해냈다! 류현진 역대 4번째 기록 달성…한화, 2위는 굳힌다 '3연승'·키움 4연패 [고척 리뷰]

5.

'반갑다 독수리 후배들' 14년의 변함없는 우정, 한화 후배들 반갑게 맞이한 영웅군단 '착한 형'[고척현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.