[SC리뷰] 엄정화, '흑기사' 송승헌과 함께 컴백쇼 시동…연예계 복귀 …

[스포츠조선 안소윤 기자] '금쪽같은 내 스타' 엄정화, 송승헌의 컴백쇼가 본격 가동됐다.
봉청자는 자신의 꿈을 대신 이룬 고희영(이엘)을 바라만 볼 수밖에 없었다. '칸 여우주연상' 트로피를 들고 반짝이는 고희영을 볼수록 자신의 신세만 처량해질 뿐이었다. 심지어 25년 전 자신의 최연소 여우주연상 수상소감을 토씨 하나 틀리지 않고 카피한 고희영의 뻔뻔함에 봉청자는 분노했다.
그런 봉청자에게 터닝포인트가 찾아왔다. 깍두기 테러 사건의 피해자가 고소장을 접수, 달라진 현실을 직시한 그가 왕년의 연기력으로 경찰서의 모든 사람을 자기편으로 만드는 데 성공한 것. 여기에 짬 다른 화술로 피해자 부모를 설득한 독고철의 어시스트까지, 손발 척척 맞는 환상의 작전으로 봉청자는 위기를 모면했다. 그렇게 '톱스타 임세라'가 아닌 '봉청자'의 현실에 완벽 적응한 그는 처음부터 다시 시작할 것을 다짐했다.
그러나 곧 위기가 닥쳤다. 봉청자의 열연에 위기의식이 발동한 것인지 중견 배우가 봉청자를 괴롭히기 시작한 것. 중견 배우의 계속되는 횡포에 모두가 지치던 때, 어김없이 독고철이 등판했다. 모두가 보는 앞에서 봉청자를 데리고 나서는 독고철, 이를 지켜보는 고희영의 냉소는 긴장감을 더하며 이후 전개를 기대케 했다.
25년 전 추억을 떠올린 봉청자, 독고철의 모습은 설렘을 증폭시켰다. 독고철이 과거 '0728 형사'임은 꿈에도 모른 채 웃음 짓는 봉청자, 봉청자가 임세라임을 알게 된 독고철의 미소엔 애틋함이 녹아 있었다. 무엇보다 자신이 사라졌던 그날의 기억이 조금씩 돌아오는 듯한 봉청자의 모습은 궁금증을 더했다.
한편 지니 TV 오리지널 드라마 '금쪽같은 내 스타'는 매주 월, 화 밤 10시 채널 ENA를 통해 방송된다. 본방 직후 KT 지니 TV에서 무료 VOD로 독점 공개되며, OTT는 티빙에서 공개된다.
