스포츠조선

이경실, 연예계 빌런 얘기 중 송승헌 언급…"예능으로 떴으면서"(신여성)

기사입력 2025-08-27 10:24


이경실, 연예계 빌런 얘기 중 송승헌 언급…"예능으로 떴으면서"(신여성)
이경실. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 이경실이 연예계 생활 속 만난 빌런을 들려주던 중, 송승헌을 언급했다.

26일 공개된 유튜브 '신여성'에서는 '빌런'을 주제로 이야기를 나눴다.

이경실은 "연가자들도 데뷔 초에는 예능에서 많이 찾는다. 그러다가 인기가 많아지면 그 시점부터 자신은 예능은 애초에 하지 않는 사람처럼 구는 경우가 많다"고 연예계 빌런들에 대해 서운해 했다.

이경실은 "송승헌 씨 데뷔 초에 '남자셋 여자셋'을 같이 한 적이 있는데 그 이후에 정말 이름을 쉽게 부를 수 없을 정도로 톱스타가 됐다. 우연히 만났는데 너무 반가워하며 안아주기까지 하더라. 당시 '세바퀴'를 하던 때라 송승헌 씨에게 녹화 중에 전화통화 한번 해줄 수 있냐고 부탁을 했는데, 너무도 흔쾌하게 해주겠다고 하고 실제로 해줬다. 지금도 승헌이가 너무 고맙다"고 미담을 공개했다.

이경실은 "당시 연예계에는 앞뒤가 다른 사람이 정말 많았다. 말을 함부로 하는 선배들도 정말 많았는데 누구하나 그런 모습에 저항하지 못했다"며 "그때 나는 '정말 못배운 사람이군요'라고 말하면서 반항했던 것 같다. 그러다 보니 선배들에게 찍혀 신인상도 데뷔 하고 4년만에 받았다"고 털어놨다.


이경실, 연예계 빌런 얘기 중 송승헌 언급…"예능으로 떴으면서"(신여성)
'신여성' 영상화면 캡처
조혜련의 '빌런'은 의외로 가까이 있었다. 이경실이 그 주인공이었던 것. 조혜련은 "이혼 후 방송활동을 접고 중국에 머물렀는데, 방송에서 이경실 씨가 내 이야기를 하면서 펑펑 울더라. 감동적이긴 했지만 한편으로는 날 소재로 방송을 하는 그런 종류의 빌런이었던 것"이라고 말해 웃음을 줬다.

이날 '신여성'에서는 이경실 뿐 아니라 이홍렬 등 조혜련 인생에서 큰 도움을 줬던 '빌런' 이이갸들과 이경실이 계란 사업을 하게 된 사연, 이경실이 어린 시절 만났던 바바리맨 '진짜 빌런' 등 다양한 에피소드들이 공개됐다.

이경실은 "우리가 일상에서 만나는 빌런들은 대체로 마음이 허하고 아픈 사람들이더라. 안타까운 사람이다. 그렇게 생각하면 편안하다. 일단은 피하는 게 좋다"고 조언해 줬고 조혜련도 "그런 사람들을 만나면 기도를 해준다"고 말했다.


'신여성'은 이경실과 조혜련의 팟캐스트 형식의 유튜브 콘텐츠다. 또 코미디언 이선민이 MC로 참여해 젊은 세대의 입장을 대변해 진행을 이끌고 있다. 솔직하고 거침없는 입담으로 2030 세대들에게까지 화제를 모으고 있다.

이경실 조혜련의 '신여성'은 격주 화요일 오후 6시 유튜브 채널 '롤링썬더'를 통해 공개된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'강철부대W' 곽선희, 동성 연인과 결혼발표 "11월 美 뉴욕서 결혼, 아이도 낳고파"[SC이슈]

2.

고현정, 촬영장 갑질 루머 입 열었다 "32세때 이혼한 애둘맘, 공정한게 좋아"[SC리뷰]

3.

사유리, 아들 숙제 거부 논란 5개월만 공식사과 "뻔뻔한 태도 반성"[SC리뷰]

4.

고현정, 재벌가와 이혼 심경..."아기 둘 낳고 이혼, 인생 다 겪었다 생각"

5.

붐, 강호동 때문에 죽을 뻔했다 "효도르에 살기 느꼈는데 웃더라" ('돌싱포맨')

연예 많이본뉴스
1.

'강철부대W' 곽선희, 동성 연인과 결혼발표 "11월 美 뉴욕서 결혼, 아이도 낳고파"[SC이슈]

2.

고현정, 촬영장 갑질 루머 입 열었다 "32세때 이혼한 애둘맘, 공정한게 좋아"[SC리뷰]

3.

사유리, 아들 숙제 거부 논란 5개월만 공식사과 "뻔뻔한 태도 반성"[SC리뷰]

4.

고현정, 재벌가와 이혼 심경..."아기 둘 낳고 이혼, 인생 다 겪었다 생각"

5.

붐, 강호동 때문에 죽을 뻔했다 "효도르에 살기 느꼈는데 웃더라" ('돌싱포맨')

스포츠 많이본뉴스
1.

'3주 밖에 안됐는데' 손흥민, 베컴-즐라탄-메시 이어 MLS 역사상 최고의 영입 4위 등극!...SON은 홈경기에 집중 "BMO에서 만나요"

2.

'프로필 190cm, 실제 키 192cm' 이제 170km가 쉬워 보인다, 한국의 트라웃 여기도 있다

3.

충격! SF 이정후 시카고C 상대 홈경기 선발 제외, 배려차원? 또는 부상징조?

4.

"과한 세리머니 반성한다" 9회 역전 2점 홈런 때리고, 고개 숙인 간판 타자[민창기의 일본야구]

5.

오타니를 위해서라면 뭐든, 37살 커쇼 등판 순서 바꿔 4일 쉬고 등판...28일 한일 슈퍼스타 마운드 회동 성사

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.