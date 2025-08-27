이경실, 연예계 빌런 얘기 중 송승헌 언급…"예능으로 떴으면서"(신여성)

|
[스포츠조선 정빛 기자] 이경실이 연예계 생활 속 만난 빌런을 들려주던 중, 송승헌을 언급했다.
이경실은 "송승헌 씨 데뷔 초에 '남자셋 여자셋'을 같이 한 적이 있는데 그 이후에 정말 이름을 쉽게 부를 수 없을 정도로 톱스타가 됐다. 우연히 만났는데 너무 반가워하며 안아주기까지 하더라. 당시 '세바퀴'를 하던 때라 송승헌 씨에게 녹화 중에 전화통화 한번 해줄 수 있냐고 부탁을 했는데, 너무도 흔쾌하게 해주겠다고 하고 실제로 해줬다. 지금도 승헌이가 너무 고맙다"고 미담을 공개했다.
이경실은 "당시 연예계에는 앞뒤가 다른 사람이 정말 많았다. 말을 함부로 하는 선배들도 정말 많았는데 누구하나 그런 모습에 저항하지 못했다"며 "그때 나는 '정말 못배운 사람이군요'라고 말하면서 반항했던 것 같다. 그러다 보니 선배들에게 찍혀 신인상도 데뷔 하고 4년만에 받았다"고 털어놨다.
|
이날 '신여성'에서는 이경실 뿐 아니라 이홍렬 등 조혜련 인생에서 큰 도움을 줬던 '빌런' 이이갸들과 이경실이 계란 사업을 하게 된 사연, 이경실이 어린 시절 만났던 바바리맨 '진짜 빌런' 등 다양한 에피소드들이 공개됐다.
이경실은 "우리가 일상에서 만나는 빌런들은 대체로 마음이 허하고 아픈 사람들이더라. 안타까운 사람이다. 그렇게 생각하면 편안하다. 일단은 피하는 게 좋다"고 조언해 줬고 조혜련도 "그런 사람들을 만나면 기도를 해준다"고 말했다.
'신여성'은 이경실과 조혜련의 팟캐스트 형식의 유튜브 콘텐츠다. 또 코미디언 이선민이 MC로 참여해 젊은 세대의 입장을 대변해 진행을 이끌고 있다. 솔직하고 거침없는 입담으로 2030 세대들에게까지 화제를 모으고 있다.
이경실 조혜련의 '신여성'은 격주 화요일 오후 6시 유튜브 채널 '롤링썬더'를 통해 공개된다.
