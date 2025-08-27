[인터뷰③] '애마' 이하늬, 60억 탈세 논란도 정면돌파.."살면서 억…

|
[스포츠조선 문지연 기자] 배우 이하늬(42)가 탈세 논란에 담담히 답했다.
이어 "근데 뭐 그런 부분에 있어서는 억울한 부분도 있을 수 있고 하지만은, 아직 완전히 판단이 종료됐다는 것은 아니고 지금 상의 기간의 절차를, 이미 세금 납부를 다 했지만, 그 부분에 있어서 이게 적법한 것인지 다시 의뢰를 해놓은 상태다. 아직 절차에 있는 상황이라 구체적으로 어떤 게 억울하고 그런 걸 다 말씀드리기 힘들 수 있지만, 아직은 과정 중에 있는 거라 저도 마음을 초연하게, 이게 거의 4년째 세무조사를 하고 있는. 첫째 때도 임신 출산 때부터 지금까지 하고 있는 상황인 거다. 그래서 지금은 조금은 의연해진 상태다. 이걸 좀 너무 큰 일처럼 받아들이면 병나더라. 그래서 그냥 이렇게~ 이렇게~ 하려고 하고 있다"고 했다.
'애마'는 1980년대 한국을 강타한 에로영화의 탄생 과정 속, 화려한 스포트라이트에 가려진 어두운 현실에 용감하게 맞짱 뜨는 톱스타 '희란'과 신인 배우 '주애'의 이야기를 그린 넷플릭스 시리즈다. 이하늬는 극중 톱스타 정희란을 연기하면서 세상에 메시지를 전하는 모습으로 시청자들에게 깊은 울림을 선사했다.