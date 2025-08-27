박준형♥김지혜, 이혼 서류 썼다..."재산기여도 無, 9대 1 분할"(1…

|
[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 개그맨 박준형 김지혜 부부가 이혼 서류를 작성하고 이혼전문 변호사를 만났다.
박준형은 박지훈 변호사를 찾아가 이혼 상담을 받는다. 박준형은 본인이 그동안 겪은 불합리한 일들을 언급하며 재산 및 양육권에 대한 기여도를 주장한다. 이를 들은 박지훈 변호사는 충분히 승산이 있다며 박준형의 승리를 약속한다.
양소영 변호사를 찾아간 김지혜 역시 전문적인 내용을 토대로 필승 전략을 짠다. 또한, 상담 중 김지혜가 시어머니를 8년간 모시고 살며 생겼던 에피소드를 밝히자 스튜디오 출연자들은 "미쳤구나", "준형아, 너 사람 못 쓰겠구나"라며 박준형에 진심으로 분노한다.
명확한 재산 분할을 위해 네 사람은 다 같이 김지혜, 박준형 부부의 집으로 향한다. 집에 있는 물건마다 서로의 소유권을 주장하는 도중, 특별한 물건을 발견한 두사람은 깊은 생각에 잠긴다. '이혼 체험' 후 이혼에 관한 각자의 생각을 밝히고, 이어진 박준형의 돌발 행동에 이를 지켜보던 출연진 모두 놀라움을 감추지 못했다는 후문이다.
