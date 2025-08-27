박준형♥김지혜, 이혼 서류 썼다..."재산기여도 無, 9대 1 분할"(1…

스포츠조선

박준형♥김지혜, 이혼 서류 썼다..."재산기여도 無, 9대 1 분할"(1호가 될 순2)

기사입력 2025-08-27 10:40


[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 개그맨 박준형 김지혜 부부가 이혼 서류를 작성하고 이혼전문 변호사를 만났다.

28일(목) 저녁 8시 50분에 방송되는 JTBC '1호가 될 순 없어2'에서는 김지혜, 박준형 부부가 결혼 20주년을 맞아 '이혼 체험'을 한다.

두 사람은 실제 이혼 서류를 작성하는 등 '이혼 체험'에 진지한 태도로 임한다. 그러던 중 재산 분할 및 양육권 관련해서 의견 차이가 좁혀지지 않자 누구의 말이 맞는지 각자 이혼 전문 변호사를 만나기로 하며 집을 나선다.

박준형은 박지훈 변호사를 찾아가 이혼 상담을 받는다. 박준형은 본인이 그동안 겪은 불합리한 일들을 언급하며 재산 및 양육권에 대한 기여도를 주장한다. 이를 들은 박지훈 변호사는 충분히 승산이 있다며 박준형의 승리를 약속한다.

양소영 변호사를 찾아간 김지혜 역시 전문적인 내용을 토대로 필승 전략을 짠다. 또한, 상담 중 김지혜가 시어머니를 8년간 모시고 살며 생겼던 에피소드를 밝히자 스튜디오 출연자들은 "미쳤구나", "준형아, 너 사람 못 쓰겠구나"라며 박준형에 진심으로 분노한다.

변호사를 대동하고 만난 두사람은 첨예하게 대립하며 서로의 치부를 밝히는 등 치열한 공방전을 펼친다. 박준형은 재산 형성 기여도를 언급하며 재산 분할 5대 5를 주장하고, 김지혜는 박준형이 기여한 부분이 전무하다는 이유로 9대 1을 주장한다. 와중에 사실을 기반으로 논쟁하는 양소영 변호사와는 반대로 박지훈 변호사는 "한 번만 봐주세요" 등 감정에 호소하는 모습을 보여 웃음을 자아낸다.

명확한 재산 분할을 위해 네 사람은 다 같이 김지혜, 박준형 부부의 집으로 향한다. 집에 있는 물건마다 서로의 소유권을 주장하는 도중, 특별한 물건을 발견한 두사람은 깊은 생각에 잠긴다. '이혼 체험' 후 이혼에 관한 각자의 생각을 밝히고, 이어진 박준형의 돌발 행동에 이를 지켜보던 출연진 모두 놀라움을 감추지 못했다는 후문이다.

narusi@sportschosun.com

