전여빈, 가성그룹 회장과 ♥결혼한다...커다란 '다이아 반지' 포착(착한…

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 전여빈의 인생을 바꿀 3개월 카운트다운이 시작된다.
이런 가운데 공개된 1차 티저 영상에는 모두를 감쪽같이 속일 김영란의 치밀한 계획이 담겨 눈길을 끈다. 가정폭력과 가난으로 인해 김영란은 다 헤진 옷을 입고 면접에 들어갈 정도로 형편이 좋지 않은 터.
하지만 가성그룹 회장 가성호(문성근 분)는 그런 김영란의 약점 가득한 삶에 관심을 드러내며 그녀를 집안으로 들이는 뜻밖의 행보를 보인다. 인생 역전이 걸린 제안을 받은 김영란이 "회장님, 제가 뭘 해드리면 될까요?"라며 경계하자 가성호는 "우리가 덫을 놓고 기다리는 거야"라는 계획을 털어놓아 가성호의 덫이 누구를 노리는 것일지 호기심이 증폭된다.
특히 경찰차가 빼곡히 들어찬 골목길과 의미심장한 표정을 하고 있는 전동민(진영 분), 이돈(서현우 분), 백혜지(주현영 분)의 모습이 빠르게 펼쳐져 이들의 관계성이 더욱 궁금증을 자극한다. "거짓말은 나쁜 게 아니잖아요, 들키면 나쁜 거지"라는 말대로 모두를 속일 김영란의 거짓말이 시작된 지금, 이들의 덫에 휘말리게 될 네 사람의 행보에 이목이 쏠린다.
이와 함께 공개된 티저 포스터에서는 커다란 다이아몬드 반지를 낀 채 가성호의 어깨에 손을 올린 김영란의 각오 섞인 눈빛을 엿볼 수 있다. '회장님과 결혼하겠습니다'라는 말로 인생 역전의 시동을 건 김영란이 새로운 삶을 살 수 있을지 관심이 집중된다.
이처럼 '착한 여자 부세미'는 모두의 삶을 뒤바꿀 김영란과 가성호 회장의 거대한 계획과 이에 얽힌 인물들의 치밀한 심리전으로 아찔한 스릴을 선사할 예정이다. 부세미라는 설계된 삶으로 살아갈 수 있는 완벽한 기회를 눈앞에 둔 김영란의 치열한 사투가 어떤 방향으로 흘러가게 될지 '착한 여자 부세미'가 기다려진다.
전여빈의 아찔한 거짓말이 시작될 지니 TV 오리지널 '착한 여자 부세미'는 오는 9월 29일(월) 밤 10시 채널 ENA를 통해 첫 방송된다. 매주 월, 화요일 밤 10시 본방 직후 KT 지니 TV에서 무료 VOD로 독점 공개되며, OTT는 티빙에서 공개된다.
narusi@sportschosun.com