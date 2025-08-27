[인터뷰②] ‘애마’ 방효린 “노출 위한 증량·흡연·승마에 탭댄스까지…부…

스포츠조선

'애마' 방효린 "노출 위한 증량·흡연·승마에 탭댄스까지…부담 전혀 없었어"

2025-08-27

사진제공=넷플릭스

사진제공=넷플릭스

[스포츠조선 조민정 기자] 넷플릭스 화제작 '애마'에서 활약한 배우 방효린이 과감한 장면들을 소화하기 위해 거친 치열한 준비 과정을 털어놨다.

'애마'는 1980년대 충무로를 배경으로 화려한 스포트라이트에 가려진 영화계의 민낯을 그린다. 당대 톱스타 희란(이하늬 분)과 오디션을 통해 발탁된 신예 주애(방효린 분)가 '애마부인'이라는 영화 제작 과정에서 겪는 갈등과 연대를 담았다. 이해영 감독이 '독전' '유령'에 이어 처음으로 연출한 시리즈이기도 하다.

27일 서울 종로구 한 카페에서 스포츠조선과 만난 방효린은 노출 신 촬영과 관련한 질문에 "노출이나 자극적인 신들이 많긴 했지만 촬영 당시에는 그 상황에만 충실했다. CG 후처리가 있었는지는 모르겠는데 현장에서는 콘티를 통해 어느 선까지 갈지 감독님과 충분히 상의하며 진행했다"며 담담히 말했다.

이어 "오디션 단계부터 이런 설정을 알고 선택했기 때문에 부담보다는 결심하고 들어갔다"고 설명했다.

이해영 감독의 요청으로 체격 변화를 위해 증량까지 감행했다는 이야기도 전했다. "(감독님께서) 팔뚝을 조금 찌웠으면 한다고 하셔서 헬스와 식단을 병행하며 증량을 했다. 밥차 음식을 최대한 많이 먹고 트레이너 선생님들이 짜주신 식단도 따라갔다"고 덧붙였다.

극 중 '주애'의 직업이었던 탭댄스와 승마도 캐스팅 직후부터 꾸준히 배웠다는 비하인드를 전했다. 방효린은 "하루에 세 시간씩 탭댄스를 연습했고 승마도 계속해서 배우러 다녔다. 바닷가에서 말도 타고 꾸준히 연습했다"고 말했다.

흡연 연기기와 욕설이 섞인 대사 대한 고충도 있었다고. 방효린은 "담배 피우는 장면이 많아 어디서 연습을 해야 할지 고민이 컸다. 실제 흡연부스를 찾아다니면서 금연초로 연습하기도 하고 주변 흡연자들에게 방법을 물어보며 연습했다"며 웃었다. 1980년대 당시의 시대극 속 욕설 역시 처음엔 낯설었지만 "연기를 위한 표현이라고 생각하며 감정에 몰입했다"고 전했다.

한편 '애마'는 지난 22일 넷플릭스를 통해 전 세계 190여 개국에 공개됐다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

