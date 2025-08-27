엄정화, 웃겼다가 울렸다가…'단짠 캐릭터' 열연 ('금쪽같은 내 스타')

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 엄정화가 웃음과 눈물을 오가는 '단짠 캐릭터' 연기를 선보였다.
짠내 나는 상황 속에서도 봉청자의 위기마다 구세주처럼 등장하는 독고철(송승헌)과의 로맨스 케미는 시청자의 달달한 설렘을 유발하고 있다. 독고철에게 점차 의지하기 시작한 봉청자는 독고철과 함께 할 때면 임세라 특유의 새침하고 도도한 태도와 더불어 사랑스러운 매력까지 드러내며 로맨스 기류를 선사해 극의 흥미를 배가시켰다.
엄정화는 예측불허한 상황 속에 놓인 봉청자의 다양한 감정선을 섬세하게 표현하며 캐릭터에 생명력을 불어넣고 있다. 자신을 전혀 알아보지 못하는 아버지와 재회한 장면에서는 감정을 참아내지 못한 채 눈물을 쏟아내는 모습으로 애처로움을 자극했으며, 복귀를 위해 현장에서 고군분투하는 과정에서는 자존심을 굽히고 끝까지 버티려는 모습을 자연스러운 연기에 녹여내며 시청자의 몰입을 이끌었다.
한편, '금쪽같은 내 스타'는 매주 월, 화 밤 10시 채널 ENA를 통해 방송된다. 본방 직후 KT 지니 TV에서 무료 VOD로 독점 공개되며, OTT는 티빙을 통해 공개된다.
