엄정화, 웃겼다가 울렸다가…'단짠 캐릭터' 열연 ('금쪽같은 내 스타')

기사입력 2025-08-27 15:18


엄정화, 웃겼다가 울렸다가…'단짠 캐릭터' 열연 ('금쪽같은 내 스타')
사진 출처=스튜디오지니KT

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 엄정화가 웃음과 눈물을 오가는 '단짠 캐릭터' 연기를 선보였다.

엄정화는 지난 25, 26일 방송된 지니 TV 오리지널 드라마 '금쪽같은 내 스타' 3, 4회에서 잘나가던 톱스타에서 25년의 기억을 잃은 채 깨어난 평범한 중년 여성 봉청자 역으로 분했다.

이날 방송에서 봉청자는 고희영(이엘)과 뒤바뀌어 버린 자신의 위치를 받아들이고, 잃어버린 꿈과 자리를 되찾기 위해 연예계 컴백 도전에 나섰다. 화려한 시절을 함께한 패밀리 민태숙(차청화)과 어렵사리 재회한 봉청자는 단역인 가정부 역할을 맡으며 방송 현장으로 복귀했지만, 선배 배우의 텃세와 은근한 괴롭힘 속에 따귀까지 수차례 맞으며 안쓰러움을 자아냈다.

짠내 나는 상황 속에서도 봉청자의 위기마다 구세주처럼 등장하는 독고철(송승헌)과의 로맨스 케미는 시청자의 달달한 설렘을 유발하고 있다. 독고철에게 점차 의지하기 시작한 봉청자는 독고철과 함께 할 때면 임세라 특유의 새침하고 도도한 태도와 더불어 사랑스러운 매력까지 드러내며 로맨스 기류를 선사해 극의 흥미를 배가시켰다.

엄정화는 예측불허한 상황 속에 놓인 봉청자의 다양한 감정선을 섬세하게 표현하며 캐릭터에 생명력을 불어넣고 있다. 자신을 전혀 알아보지 못하는 아버지와 재회한 장면에서는 감정을 참아내지 못한 채 눈물을 쏟아내는 모습으로 애처로움을 자극했으며, 복귀를 위해 현장에서 고군분투하는 과정에서는 자존심을 굽히고 끝까지 버티려는 모습을 자연스러운 연기에 녹여내며 시청자의 몰입을 이끌었다.

특히 코믹과 안쓰러움을 오가는 엄정화의 디테일한 단짠 연기는 눈빛과 표정 변화 하나에도 진정성을 담아내며, 유쾌함과 친근한 현실감을 동시에 전해 캐릭터에 설득력을 더하고 있다. 회를 거듭할수록 한계 없는 캐릭터쇼를 펼쳐내며 봉청자의 매력을 극대화하는 엄정화가 앞으로 어떤 서사를 보여줄지 기대감이 치솟는다.

한편, '금쪽같은 내 스타'는 매주 월, 화 밤 10시 채널 ENA를 통해 방송된다. 본방 직후 KT 지니 TV에서 무료 VOD로 독점 공개되며, OTT는 티빙을 통해 공개된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

