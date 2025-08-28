스포츠조선

고현정, 소신발언 "명품보다 내가 나아, 그런 거에 바들바들 안 떤다" ('살롱드립2')

기사입력 2025-08-28 06:00


고현정, 소신발언 "명품보다 내가 나아, 그런 거에 바들바들 안 떤다" …

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '살롱드립2' 고현정이 명품에 대한 생각을 밝혔다.

26일 유튜브 콘텐츠 '살롱드립2'에서는 배우 고현정이 출연했다.

고현정은 JTBC '너를 닮은 사람'에서 소장하고 있던 에르메스 가방을 마구잡이로 던지는 장면으로 화제가 됐다. 고현정은 "제 거니까 그렇게 했다"며 "대본에는 그냥 가방을 던진다고 되어있었다. 엄청 화가난 거다. 아는 사람들은 그게 캘리백이라는 걸 알지 않냐"고 밝혔다.

고현정은 "드라마 내용으로도 재밌어야겠지만 또 다른 재미가 있어도 좋지 않나 싶다. 대리만족으로라도 한 번 해드리면 속이 시원하지 않으실까 했다, 또 이거라도 화제가 돼서 드라마 잘 되길 바라는 생각도 했다"고 밝혔다.
이에 장도연은 "촬영하고 나서 스크래치를 본다거나 하지 않았냐"고 물어봤지만 고현정은 "전혀 아니다. 자신해서 말씀 드릴 수 있는 게 저는 명품보다는 제가 낫다고 생각한다"고 자신있게 말했다.

장도연은 "가방이나 신발, 시계 이런 데에 종속되면 안 된다 하지 않냐"고 공감했고 고현정은 "그 물건이 이야기가 있는 거면 저한테는 명품이 되는 거다. 그래서 저는 정리정돈을 잘한다 하지 않았냐. 그래서 저는 다 사람들을 준다"고 밝혔다.

고현정은 "예전에 저는 샤넬이 재태크가 될지 모르고 다른 사람이 바자회를 한다고 제 이름으로 물건 좀 보내달라 하면 샤넬에 에르메스 재킷 같은 걸 그때그때 보냈다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

장도연은 "그러면 주변 사람들한테 '너 이거 가져' 하면서 주냐"고 물었고 고현정은 "'필요한 거 있니?' 하면서 준다. 그런 거에 바들바들 떨진 않는다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

