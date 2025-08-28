'데블스플랜2' 손은유, 변호사 포기하고 배우 도전 "내가 봐도 황당해"

|
[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '데블스플랜2' 손은유가 로펌을 퇴사하고 배우에 도전한다고 밝혔다.
이후 손은유는 로펌에 퇴사했다며 "원래 하고 싶었던 일이 있는데 늦게 전에 도전해보고 할 수 있다면 그 일을 남은 인생에서 업으로 삼아 해보고 싶어 퇴사했다"고 밝혔다.
손은유가 하고 싶었던 일은 배우였다. 손은유는 "원래 어릴 적 꿈이 배우였다. 2019년에 실제로 프로필을 내보기도 했다"며 "근데 연기를 배울 생각을 안 해봤다. 지금 생각해보면 무서웠던 거 같다. 만약 배웠는데 못하면 어떡하지? 아니면 너무 좋아하면 어떡하지? 이런 생각이 있었던 거 같다"고 밝혔다.
여러 일을 해도 계속 갈증이 남아있었다는 손은유는 "경험해본 일들을 지우고 하나씩 찾아가면서 검사나 M&A 변호사를 해야겠다는 생각으로 로스쿨에 입학했다"며 이후 태평양에 입사하며 일을 했다고 밝혔다.
|
퇴사 후 근황에 대해 손은유는 "따박따박 나오던 월급이 없어지고 그 어디에도 소속되지 않은 게4살 이후로 처음인데 불안할 줄 알았는데 자유롭다는 느낌을 많이 받고 있다. 사실 병행한 게 없어서 된 것도 없다. 이제 다 준비하는 거고 이제 조금 시간을 더 들여서 연기 수업이나 연습을 더 많이 하고 있다"며 "너무 감사하게 기회가 있어서 오디션도 보고 소속사 미팅도 해봤다"고 밝혔다.
이야기 후 속이 후련하다는 손은유는 "배우라는 말이 입밖에 안 나왔다. 누가 서바이벌 프로에 나와서 배우하겠다 하냐. 제가 봐도 황당하다. 그 말을 꺼내기 쉽지 않았는데 오늘 이 유튜브 찍었으니까 이제 나가고 나면 말씀 드리기 쉬워질 거 같다"고 밝혔다.
