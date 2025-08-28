[종합] 싸이, 약물 대리수령 가수 A씨였다…"명백한 과오 죄송, 경찰조…

|
[스포츠조선 백지은 기자] 가수 싸이가 약물 대리 수령에 대해 사과했다.
KBS에 따르면 A씨는 2022년부터 최근까지 대면진료 없이 B씨가 있는 종합병원에서 항불안제 자낙스와 수면제 스틸녹스를 꾸준히 처방받았고, 이를 매니저가 대신 받아왔다.
경찰은 A씨의 진료기록을 확보하기 위해 해당 병원을 압수수색했다.
이에 A씨의 정체가 싸이일 것이란 주장이 나왔고, 싸이 측은 빠르게 잘못을 인정하고 고개를 숙였다. 다만 약물 불법 처방이 아닌 대리 수령이라는 점은 분명히 했다.
피네이션은 "싸이는 만성적인 수면장애 진단을 받고, 의료진의 처방에 따라 수면제를 복용하고 있다. 수면제 복용은 의료진의 지도 하에 정해진 용량을 처방받아 복용해 왔으며, 대리 처방은 없었다. 그 과정에서 수면제를 3자가
다음은 피네이션 입장 전문.
안녕하세요, 피네이션입니다.
가수 싸이의 수면제 대리수령 관련 건에 대한 입장입니다.
전문 의약품인 수면제를 대리수령한 점은 명백한 과오이자 불찰입니다. 죄송합니다.
가수 싸이는 만성적인 수면장애 진단을 받고, 의료진의 처방에 따라 수면제를 복용하고 있습니다.
수면제 복용은 의료진의 지도 하에 정해진 용량을 처방받아 복용해 왔으며, 대리 처방은 없었습니다.
그 과정에서 수면제를 3자가 대리수령한 경우가 있었고, 최근 경찰에서 조사가 진행 중입니다.
다시 한번 심려를 끼쳐드려 죄송합니다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com