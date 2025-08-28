'인간 탕수육' 정숙, ♥영수와 최커 되자마자 '와락 포옹' ('나는솔로')

|
[스포츠조선닷컴 정유나 기자] '나는 SOLO(나는 솔로)' 27기 영수와 정숙이 돌고 돌아 '최종 커플'로 맺어졌다.
비슷한 시각, 숙소에서 혼자 '고독정식'을 먹은 영철은 제작진 앞에서 "제가 선택한 것 말고는 여기서 다 '0표'다. 데이트 밥값이 하나도 안 들었다"며 자괴감에 빠졌다. 얼마 후, 데이트를 마친 광수-순자가 영철을 달래주러 찾아왔고, 영철은 "솔직히 정숙님한테 삐쳤다"고 토로했다. 그러던 중, 정숙이 영철과 대화하기 위해 공용 거실에 왔지만, 그는 영철이 자신에 대해 안 좋은 말을 하고 있다고 오해해 굳은 표정을 감추지 못했다. 급기야 정숙은 "너무 기분 나쁘다"며 영식을 불러내 영철에 대해 상담을 요청했다.
|
최종 선택의 날, 영철은 아침 일찍 일어나 '영원한 사랑'이라는 꽃말을 가진 '자나장미' 꽃다발을 사왔다. 정숙은 다시 영철을 불러 "본의 아니게 힘들게 했다면 미안하다"고 자신의 늦은 마음 정리에 대해 사과했다. 영철은 "원래 내가 너한테 주고 싶었던 꽃"이라며 미리 준비한 꽃다발을 건넸다. 이어 그는 '친구와의 이별'이라는 의미가 담긴 노란 장미 꽃다발과 함께 "그리울 거야"라는 편지도 함께 전했다. 영철의 진심을 확인한 정숙은 눈물을 펑펑 쏟았다. 반면 이를 본 영수는 정숙에게 "내가 먼저 (꽃 선물을) 하려고 했는데. 내 꽃은 요만한데 어떡하지?"라면서 작은 꽃다발과 함께 고양이 그립톡, 커플 토끼 키링 등을 선물했다.
상철은 직접 분 귀여운 하트 풍선과 함께 "신중히 하지만 빠르게 우리만의 속도와 분위기를 만들고 싶다"는 카드로 옥순에게 자신의 마음을 어필했다. 뒤이어 영식은 아침 일찍 일어나 현숙의 취향대로 음료수를 대령하는가 하면, 꽃꽂이가 취미라는 현숙의 말을 기억해 직접 만들다시피 한 꽃다발을 전했다. 영식의 정성에 감동한 현숙은 끝내 참았던 눈물을 터뜨렸다.
이어진 최종 선택에서 영식은 "나는 너 하나만큼 내 세상으로 데려가련다"며 현숙에게 직진했다. 하지만 현숙은 "한 사람을 알아가기에 5박 6일이 짧았던 것 같다"고 최종 선택을 포기했고, 영숙-영자-순자-영호도 줄줄이 최종 선택을 하지 않았다. 상철은 "좋은 연인 찾아간다"며 옥순에게 향했고, 옥순 역시 "오빠! 친하게 지내자~"고 화답해 첫 '최종 커플'이 됐다. 마지막까지 정숙에게 직진했던 영철과 광수는 나란히 최종 선택을 포기했으며, 영수와 정숙은 서로를 택하면서 두 번째 최종 커플이 됐다. 다사다난했던 27기의 로맨스를 마무리한 '나는 SOLO'는 또 한 번의 '레전드 경신'을 예고한 28기 '돌싱 특집'으로 돌아올 예정이다.
'도파민 폭발' 로맨스를 기대케 하는 28기 '돌싱 특집'은 9월 3일(수) 밤 10시 30분 ENA와 SBS Plus에서 방송하는 '나는 SOLO'에서 확인할 수 있다.
jyn2011@sportschosun.com