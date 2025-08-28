'나솔사계' 23기 옥순, 또 오열 사태→미스터 김 "데이트 망해라" 일…

|
[스포츠조선 이유나 기자]'나는 SOLO(나는 솔로)' 23기 옥순이 '솔로나라'에 이어 '솔로민박'에서도 '오열 사태'를 일으킨다.
'인기녀'로 승승장구 중인 23기 옥순이 갑자기 오열한 이유가 무엇인지 관심이 쏠리는 가운데, 11기 영숙과 '핑크빛' 기류를 조성해온 미스터 한도 이날 23기 옥순에게 적극적으로 다가간다. 미스터 한은 23기 옥순과 산책을 하면서 "난 마음 속에 두 분밖에 없다"고 운을 뗀다. 이어 그는 "오늘은 23기 옥순님한테 집중하려고"라며 직진을 선언한다. 그러면서 미스터 한은 "23기 옥순님이랑 대화하면 재밌어. 이성으로 재밌어"라고 적극 어필한다. 반면 11기 영숙은 두 사람의 다정한 모습을 정면으로 목격해 불편한 감정을 감추지 못한다. 11기 영숙은 제작진과의 인터뷰에서 "여기 참 재밌는 곳이네"라면서 "잠깐 화났다"고 '대형 파도'가 휘몰아쳤던 속내를 드러낸다.
23기 옥순이 돌연 눈물을 보인 이유는 28일(오늘) 밤 10시 30분 ENA와 SBS Plus에서 방송하는 '나는 SOLO'에서 확인할 수 있다.
