스포츠조선

강남, 유재석 보자마자 "턱 깎았어요?"...돌직구 질문에 스튜디오 초토화('유퀴즈')

기사입력 2025-08-28 15:36


강남, 유재석 보자마자 "턱 깎았어요?"...돌직구 질문에 스튜디오 초토…

강남, 유재석 보자마자 "턱 깎았어요?"...돌직구 질문에 스튜디오 초토…

강남, 유재석 보자마자 "턱 깎았어요?"...돌직구 질문에 스튜디오 초토…

[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 강남이 유재석을 향해 "턱 깎았냐"고 물어 웃음을 안겼다.

28일 tvN '유퀴즈온더블럭' 측은 "강남♥이상화 부부"라며 다음주 예고편을 공개했다.

영상 속 유재석은 "나라의 보물과 예능의 보물이 만나 부부가 됐다"며 강남, 이상화 부부를 소개했다.

이어 유재석은 "오랜만에 본다"며 부부를 향해 반가운 마음을 전했다. 그때 강남은 유재석을 향해 "턱 깎았냐"면서 "왜 이렇게 얼굴이 작아졌냐"고 물어 웃음을 안겼다.


강남, 유재석 보자마자 "턱 깎았어요?"...돌직구 질문에 스튜디오 초토…
또한 강남은 "의문의 소리가 들리더라. 무슨 일 있나 싶어서 갔다. 엄마가 코 골고 있더라"며 종잡을 수 없는 토크로 웃음을 자아냈다. 강남의 갑작스러운 시어머니 폭로에 당황한 며느리 이상화는 "그런 이야기 왜 하냐"면서 "이럴 땐 '무슨 생각으로 그런 거냐'고 물어본다. 생각을 듣고 싶은 거다"며 이를 꽉 물어 웃음을 안겼다.

뿐만 아니라 은퇴한 아내를 위해 스포츠 마사지 자격증을 딴 강남. 그는 "결혼 초반에는 발을 달라고 해서 마사지를 해줬다"며 "지금은 아침에 일어나면 (이상화)발이 내 코 앞에 있더라"고 해 폭소를 안겼다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식] '현혹' 측, 쓰레기 무단 투기 논란에…"불편 끼쳐 진심으로 죄송, 주의할 것"

2.

김남주, ♥김승우 112 실종신고 전말 밝혔다 "호텔서 1박2일 지내"

3.

[공식] 김선호x수지 '현혹' 측, 쓰레기 무단 투기 사과 "촬영 늦게 끝나, 상황 인지후 수거"

4.

‘치매’ 브루스 윌리스, 결혼 사실도 잊어..“다른 집서 요양 중”

5.

[SC현장] '박지성 절친' 에브라→구자철·이근호 합류…'슈팅스타2', 한층 더 풍성해졌다(종합)

연예 많이본뉴스
1.

[공식] '현혹' 측, 쓰레기 무단 투기 논란에…"불편 끼쳐 진심으로 죄송, 주의할 것"

2.

김남주, ♥김승우 112 실종신고 전말 밝혔다 "호텔서 1박2일 지내"

3.

[공식] 김선호x수지 '현혹' 측, 쓰레기 무단 투기 사과 "촬영 늦게 끝나, 상황 인지후 수거"

4.

‘치매’ 브루스 윌리스, 결혼 사실도 잊어..“다른 집서 요양 중”

5.

[SC현장] '박지성 절친' 에브라→구자철·이근호 합류…'슈팅스타2', 한층 더 풍성해졌다(종합)

스포츠 많이본뉴스
1.

드디어 5이닝 채웠다! '9K 1실점' 이게 바로 투수 오타니, 월드스타 손흥민 시구 응원받고 역투...복귀 첫승 보인다

2.

"웃기는 보람 있다" 8월 타율 0.360 불방망이 → 분위기메이커까지? 21세 풋내기 유격수, 롯데 이호준의 야망 [인터뷰]

3.

HERE WE GO 확인! 토트넘 '매디슨 대체자' 확정. '펩도 원했던' 브라질 국대 플메 낙점 "이적 조건 검토"

4.

깜짝 대반전! '아놀드 맨시티 이적'으로 EPL 'COME BACK'?…리버풀 속 뒤집힌다→"레알서 선발로 못 뛰는게 이유"

5.

MLS 30라운드는 그냥 '손흥민'으로 끝! 이주의 팀에 이어 이주의 골까지 '선정'[오피셜]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.