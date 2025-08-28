스포츠조선

'최애가 나타났다!' 김강민→김홍준, 덕후 로망 실현 BL 로맨틱 코미디 예고

기사입력 2025-08-28 18:15


'최애가 나타났다!' 김강민→김홍준, 덕후 로망 실현 BL 로맨틱 코미디…
사진 제공='최애가 나타났다!'

[스포츠조선 안소윤 기자] '최애가 나타났다!' 김강민을 향한 덕후 박진우의 로망이 실현된다.

웹드라마 '최애가 나타났다!'(극본 선비와맑음, 연출 백민희)는 국민 아이돌 에이원의 멤버 최시열(김강민)과 그를 덕질하는 고등학교 선생님 나애준(박진우)의 이야기를 그리는 BL 로맨틱 코미디. 29일 대망의 첫 공개를 앞두고 '최애가 나타났다!'를 더욱 몰입감 있게 즐길 수 있는 관전 포인트를 짚어봤다.

'최애가 나타났다!'는 미래가 기대되는 신예 배우들의 만남으로 뜨거운 관심을 모으고 있다. 탁월한 피지컬로 이목을 끌어당기는 김강민부터 아이돌 오메가엑스의 멤버로 연기에 도전한 박진우, 장르를 불문하고 다양한 활약을 펼치고 있는 병헌, 차세대 핫 루키 김홍준까지 막강 비주얼 군단을 구축, 풋풋한 시너지를 예고하고 있다.

여기에 각 플랫폼에서 연재될 때마다 독자들을 열광케 했던 인기 웹툰을 원작으로 해 한층 탄탄한 스토리를 기대케 한다. 때문에 만화를 찢고 나온 배우들이 그려낼 '최애가 나타났다!'가 더욱 궁금해지고 있다.

극 중 최시열은 교생 실습 예능 프로그램 촬영을 위해 고등학교에 입성한 국민 아이돌 에이원의 멤버. 비주얼은 물론 실력까지 갖춘 만인의 최애인 최시열은 학교에 입성하자마자 국어 선생 나애준을 향해 능숙한 플러팅을 날리기 시작한다.

학교에서는 일반인 코스프레를 하고 있지만 실상은 최시열의 열렬한 팬이었던 나애준은 어느 날 갑자기 인생에 나타난 최애의 폭풍 직진에 속절없이 흔들리게 된다. 과연 최시열이 나애준에게 관심을 보이고 있는 이유는 무엇일지, 이들의 이야기가 주목되고 있는 상황.

뿐만 아니라 배우 연주하(병헌), 매니저 지규성(김홍준) 역시 최시열과 나애준을 중심으로 얽히고설키면서 묘한 관계성을 형성할 예정이다. 이에 '내가 사랑하는 최애가 나를 좋아한다'는 팬들의 로망을 실현하며 극강의 설렘을 선사할 '최애가 나타났다!'가 기다려진다.

'최애가 나타났다!' 속에는 육각형 밸런스로 팬들의 마음을 훔치는 국민 아이돌 에이원이 등장해 보는 재미와 듣는 재미를 동시에 선물한다. 확신의 센터 최시열을 필두로 실력과 예능감을 고루 갖춘 멤버들의 무대와 음악이 몰입감을 증폭시키는 것. 특히 실제 아이돌 오메가엑스 멤버 정훈이 에이원의 멤버로 합류, 완성도 높은 무대를 예고해 호기심을 더하고 있다.


한편 웹드라마 '최애가 나타났다!'는 오는 29일 티빙, 왓챠, 헤븐리, KT Genie TV, LG U+ TV, SK B tv, 일본은 후지 TV의 OTT 플랫폼 FOD, 미주는 아이치이(iQIYI), 그 외 가가울랄라(GagaOOLala) 등을 통해 첫 공개된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

