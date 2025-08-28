'최애가 나타났다!' 김강민→김홍준, 덕후 로망 실현 BL 로맨틱 코미디…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] '최애가 나타났다!' 김강민을 향한 덕후 박진우의 로망이 실현된다.
여기에 각 플랫폼에서 연재될 때마다 독자들을 열광케 했던 인기 웹툰을 원작으로 해 한층 탄탄한 스토리를 기대케 한다. 때문에 만화를 찢고 나온 배우들이 그려낼 '최애가 나타났다!'가 더욱 궁금해지고 있다.
극 중 최시열은 교생 실습 예능 프로그램 촬영을 위해 고등학교에 입성한 국민 아이돌 에이원의 멤버. 비주얼은 물론 실력까지 갖춘 만인의 최애인 최시열은 학교에 입성하자마자 국어 선생 나애준을 향해 능숙한 플러팅을 날리기 시작한다.
뿐만 아니라 배우 연주하(병헌), 매니저 지규성(김홍준) 역시 최시열과 나애준을 중심으로 얽히고설키면서 묘한 관계성을 형성할 예정이다. 이에 '내가 사랑하는 최애가 나를 좋아한다'는 팬들의 로망을 실현하며 극강의 설렘을 선사할 '최애가 나타났다!'가 기다려진다.
'최애가 나타났다!' 속에는 육각형 밸런스로 팬들의 마음을 훔치는 국민 아이돌 에이원이 등장해 보는 재미와 듣는 재미를 동시에 선물한다. 확신의 센터 최시열을 필두로 실력과 예능감을 고루 갖춘 멤버들의 무대와 음악이 몰입감을 증폭시키는 것. 특히 실제 아이돌 오메가엑스 멤버 정훈이 에이원의 멤버로 합류, 완성도 높은 무대를 예고해 호기심을 더하고 있다.
한편 웹드라마 '최애가 나타났다!'는 오는 29일 티빙, 왓챠, 헤븐리, KT Genie TV, LG U+ TV, SK B tv, 일본은 후지 TV의 OTT 플랫폼 FOD, 미주는 아이치이(iQIYI), 그 외 가가울랄라(GagaOOLala) 등을 통해 첫 공개된다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com