김지혜♥박준형, '결혼 20주년' 리마인드 웨딩 화보 찍었다 [화보]

기사입력 2025-08-28 18:18


[스포츠조선닷컴 김수현기자] 코미디언 부부 박준형 김지혜 부부가 결혼 20주년을 맞이해 부부 화보를 찍었다.

28일 김지혜는 "결혼 20주년 화보 #박준형김지혜"라며 한 웨딩 잡지와 촬영한 완성본을 공개했다.


흰 셔츠에 운동화를 신은 김지혜와 박준형은 신혼처럼 풋풋한 모습으로 감탄을 자아냈다.

오랜 시간 함께 하며 닮아가는 듯한 두 사람은 자연스러운 포즈와 표정으로 부부화보를 소화해냈다.


한편 김지혜는 지난 2005년 개그맨 박준형과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.

최근 김지혜는 딸의 선화예술고등학교 합격 소식을 알려 화제를 모으기도 했다.

