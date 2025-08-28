스포츠조선

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 배우 김남주가 인생의 버킷리스트를 이뤘다.

28일 방송된 SBS Life 예능 프로그램 '안목의 여왕 김남주'에서는 김남주가 새 주방을 꾸미기로 했다.

"주방이 좁다"는 말을 들은 김남주는 새로운 주방을 꾸리기로 했다. 김남주는 "내 인생의 버킷리스트를 이루는 날이다. 제 공간을 꾸미면서, 나도 남들이 있는 아일랜드 식탁을 가질 수 있다"라고 즐거워 했다.


'김승우♥' 김남주, '170억 집 주방' 싹 뜯어고쳤다 "인생 버킷리스…
김남주는 아일랜드를 보며 "나 이런데 서서 요리하고 싶다. 이런데 있음 요리를 더 잘할 수 있을 거 같다"라 했다.

아일랜드 식탁과 상부장을 갖고 싶다며 김남주는 "그냥 이대로 가져가고 싶다"라고 욕심을 냈다.

김남주는 "샘플 예쁜 거 고르고 막상 인테리어를 하고 보면 별로일 때가 있다. 지금도 그런 실수를 가끔 저지른다. 디자이너분이 괜히 있는 게 아니다. 디자이너의 추천을 받는 게 도움이 된다"라 했다.

그는 전시된 제품들에 "뜯어서 우리 주방에 넣고 싶다"면서도 "이건 우리집 주방에 안들어간다"라고 속상해 했다.

