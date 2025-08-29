'난임 고백' 6기 정숙, 3번의 유산 끝 자연임신 "네 번째 아이 끝까…

스포츠조선

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '나는 솔로' 6기 정숙이 임신 소식을 알렸다.

6기 정숙은 28일 "드디어 여러분들께 기쁜 소식을 들려드릴 수 있게 되었다"며 "한약 먹으면서 다음 시험관 일정을 준비하고 있었는데 이렇게나 빨리 다시 찾아와 주다니"라며 임신 소식을 알렸다.

정숙은 "세 번의 임신 동안 한 번도 8주를 넘겨본 적이 없지만 네 번째 아기는 잘 지켜내 보겠다"고 벅찬 소감을 알렸다.

난임을 고백한 정숙은 시험관 임신을 시도하며 임신을 바라왔다. 세 번의 유산을 겪은 정숙은 습관성유산을 판정 받았다고 밝히기도.

정숙은 자신의 유튜브 채널을 통해서도 감격의 소감을 전했다. "저 자연임신했다"며 오열한 정숙. 정숙은 "이번에 습관성 유산 검사했을 때 자연임신은 힘들 거라 했다. 원래 다낭성끼가 있어서 배란이 잘 안 되는 편인데 제가 4월에 소파술하고 이번 생리 주기가 다 꼬였다. 이번 주기에는 난소에 물혹이 생겨서 배란도 안 될 거라 했다. 저에게도 기적이 일어났다"며 기뻐했다.


정숙은 "제가 습관성 유산 환자고 두 번째 임신 때는 기형아 임신 경험도 있어서 끝날 때까지 끝난 게 아니지만 갑작스럽게 임신을 하게 된 것 자체가 기적이고 이번에는 유산의 원인도 밝혀져서 풀 처방받고 있으니까 제발 이번에는 끝까지 아기를 지켜보도록 하겠다"고 고생했던 시간을 떠올리며 눈물을 쏟았다.

하지만 임신 후에도 안심할 수 없는 정숙은 "저는 자연임신 하면 시험관이랑 달리 배 주사도 없고 약을 적게 써도 되는 줄 알았다. 습관성 유산 검사에 따라서 원장님께서 모든 가능성을 열었고 저한테 처방할 수 있는 모든 걸 처방해주셨다"며 "안정기가 될 때까지, 한 9월까지는 매주 서울(병원)에 와야 된다 하시더라. 부산에서 서울까지 매주 왕복하는 게 정말 쉬운 일이 아닌데 그럼에도 불구하고 이번 네 번째 아이는 반드시 살려야겠기에 '엄마는 강하다' 생각하고 당분가는 서울로 다닐 생각"이라 밝혔다.

