'난임 고백' 6기 정숙, 3번의 유산 끝 자연임신 "네 번째 아이 끝까…

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '나는 솔로' 6기 정숙이 임신 소식을 알렸다.
난임을 고백한 정숙은 시험관 임신을 시도하며 임신을 바라왔다. 세 번의 유산을 겪은 정숙은 습관성유산을 판정 받았다고 밝히기도.
정숙은 자신의 유튜브 채널을 통해서도 감격의 소감을 전했다. "저 자연임신했다"며 오열한 정숙. 정숙은 "이번에 습관성 유산 검사했을 때 자연임신은 힘들 거라 했다. 원래 다낭성끼가 있어서 배란이 잘 안 되는 편인데 제가 4월에 소파술하고 이번 생리 주기가 다 꼬였다. 이번 주기에는 난소에 물혹이 생겨서 배란도 안 될 거라 했다. 저에게도 기적이 일어났다"며 기뻐했다.
하지만 임신 후에도 안심할 수 없는 정숙은 "저는 자연임신 하면 시험관이랑 달리 배 주사도 없고 약을 적게 써도 되는 줄 알았다. 습관성 유산 검사에 따라서 원장님께서 모든 가능성을 열었고 저한테 처방할 수 있는 모든 걸 처방해주셨다"며 "안정기가 될 때까지, 한 9월까지는 매주 서울(병원)에 와야 된다 하시더라. 부산에서 서울까지 매주 왕복하는 게 정말 쉬운 일이 아닌데 그럼에도 불구하고 이번 네 번째 아이는 반드시 살려야겠기에 '엄마는 강하다' 생각하고 당분가는 서울로 다닐 생각"이라 밝혔다.
