'악마가 이사왔다' 임윤아X안보현, 올여름 관객들의 마음에 이사 완료

[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '악마가 이사왔다'가 배우 임윤아, 안보현의 악마 들린 연기와 색다른 모습을 볼 수 있어 화제를 모으고 있다.
'악마가 이사왔다'가 악마 선지(임윤아)와 청년 백수 길구(안보현)의 무해하고 로맨틱한 이야기를 통해 전하는 웃음과 감동 그리고 '극장에서만 볼 수 있는 새로운 이야기'를 원하는 관객들의 욕구를 적절히 충족시키며 호평받고 있다. 특히 그중 주역인 임윤아와 안보현의 악마 들린 연기력과 색다른 모습에 대한 호평이 끊임없이 이어지고 있다.
이처럼 색다른 변신과 더불어 악마 들린 연기까지 보여준 임윤아, 안보현은 '스크린 뉴 제너레이션'을 예고, 올여름 관객들의 눈도장을 확실히 찍은 바 앞으로의 행보를 더욱 기대하게 만든다.
한편 '악마가 이사왔다'는 새벽마다 악마로 깨어나는 선지를 감시하는 기상천외한 아르바이트에 휘말린 청년 백수 길구의 고군분투를 담은 악마 들린 코미디로, 전국 극장에서 상영 중이다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com