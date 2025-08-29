‘오만추2’ 왁스♥이형철 핑크빛 재회..방송 후 커플 됐나

|
|
|
[스포츠조선닷컴 박아람 기자] 코미디언 신봉선이 KBS Joy 연애 리얼리티 프로그램 '오래된 만남 추구2'(이하 '오만추2') 멤버들과의 근황을 전했다.
신봉선은 지난 28일 개인 SNS를 통해 "오만추 2기 만남. 오늘만큼은 이형철 쌤 !!! 다들 같이 있었으면 했지만..."이라는 글과 함께 사진을 게재했다.
이들은 다이빙 풀장에서 인증샷을 남기며 '오만추2'에서 맺은 인연을 프로그램 이후에도 꾸준히 이어가고 있음을 알렸다.
다이빙 복장을 착용한 네 사람 주변에는 산소통과 장비들이 놓여 있어 스킨스쿠버 활동 중임을 짐작하게 한다.
특히 눈길을 끈 건 왁스와 이형철의 모습.
방송 당시 서로를 첫 호감 상대로 지목하며 설렘을 자아냈던 두 사람이기에 이들의 재회가 시선을 모았다. 방송 당시 공통된 취미인 스킨스쿠버를 통해 가까워졌던 만큼, 이후에도 교류가 이어졌을 가능성이 점쳐진다.
한편 '오만추2'는 최종까지 단 한 커플도 성사되지 않은 채 마무리되며, 시청자들에게 아쉬움을 남겼다.
tokkig@sportschosun.com