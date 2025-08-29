수지, 뷰티 CEO와 결혼설에 결국 법적대응 "합의·선처 없어" [전문]

|
[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 가수 겸 배우 수지 측이 황당 결혼설에 결국 법적대응을 선언했다.
수지 소속사 매니지먼트 숲 측은 29일 "최근 당사 아티스트와 관련해 지라시, 추측성 루머, 악의적 게시물, 비방 댓글 등이 확인되고 있다. 이는 아티스트의 명예를 심각하게 훼손하는 행위로, 어떠한 합의나 선처 없이 강력한 법적 조치를 진행할 예정"이라며 수지와 관련된 루머에 법적대응을 선언했다. 이어 소속사 측은 "당사는 향후 모든 불법 행위에 대해 단호히 대응할 것이며, 소속 아티스트의 권익 보호에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
앞서 이날 온라인 커뮤니티에는 "수지가 모 브랜드 대표와 결혼을 한다. 곧 발표가 나올 예정"이라며 모 뷰티 기업 대표와 결혼을 발표한다는 루머가 퍼졌다.
걷잡을 수 없이 퍼진 황당한 루머에 매니지먼트숲 대표는 자신의 SNS에 "유언비어 퍼트리다 걸리면 혼난다"고 경고했다. 수지 역시 자신의 결혼설을 듣고 황당해했다는 후문이다.
한편 수지는 오는 10월 3일 공개되는 넷플릭스 시리즈 '다 이루어질지니'에 출연한다. '다 이루어질지니'는 천여 년 만에 깨어난 경력 단절 램프의 정령 지니(김우빈)가 감정 결여 인간 가영(수지)을 만나 세 가지 소원을 두고 벌이는 판타지 로맨틱 코미디다.
다음은 수지 측 입장 전문
안녕하세요. 매니지먼트 숲입니다.
최근 당사 아티스트와 관련해 찌라시, 추측성 루머, 악의적 게시물, 비방 댓글 등이 확인되고 있습니다. 이는 아티스트의 명예를 심각하게 훼손하는 행위로, 어떠한 합의나 선처 없이 강력한 법적 조치를 진행할 예정입니다.
당사는 향후 모든 불법 행위에 대해 단호히 대응할 것이며, 소속 아티스트의 권익 보호에 최선을 다하겠습니다.
배우 권익 침해 관련 제보는 아래 메일로 부탁드립니다.
감사합니다.