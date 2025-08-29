스포츠조선

정가은, 택시 기사 자격증 취득 후 수익 공개 "첫 운행에 4만원 벌어" (가보자GO')

기사입력 2025-08-29 16:21


정가은, 택시 기사 자격증 취득 후 수익 공개 "첫 운행에 4만원 벌어"…

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 정가은이 택시 운전기사 자격증 취득 비하인드 스토리를 공개한다.

오는 30일 방송되는 MBN '가보자GO' 시즌5 9회 선공개 영상에는 배우이자 싱글맘인 정가은이 택시 기사로 깜짝 등장, 택시 운전기자 자격증을 취득하게 된 스토리와 첫 운행 수익을 공개해 눈길을 끈다.

MC 안정환과 홍현희는 정가은이 운전하는 택시에 올라 이들을 초대한 의문의 주인공인 '리틀 왕조현'을 만나러 이동한다. 이들은 택시에 놓인 정가은의 자격증을 보며 "본명이 백라희냐? 4월 17일에 자격증을 땄나 보다"면서 택시 운전기사 도전 이유에 대해 물어본다.

이에 정가은은 "유튜브를 하면서 콘텐츠에 대한 고민을 하던 중 내가 가장이다 보니 '제2의 직업을 가질 수 있는 콘텐츠를 찍으면 좋겠다'는 생각이 들었다. 그때 주변에서 택시 기사 자격증을 제안해 주셨다"라고 밝힌다.

이어 정가은은 "재밌어 보였다. 운전하는 것도 좋아한다. 그리고 아버지가 무사고 모범택시 기사셨다. 그래서 '해보자'는 생각으로 했다"라며 남다른 운전 유전자를 공개해 모두를 놀라게 한다. 특히 정가은은 유튜브 콘텐츠 촬영 당시 "나는 아이를 혼자 키우는 싱글맘이다. 나에게 주어진 일은 다 할 거다"라고 의지를 밝히며 강한 모성애를 드러낸바 있다.


정가은, 택시 기사 자격증 취득 후 수익 공개 "첫 운행에 4만원 벌어"…
이와 더불어 MC들이 택시 기사로서의 수익을 묻자, 정가은은 "2주 전에 4팀을 태웠다. 4시간 정도 운전해서 4만 원 벌었다"라고 밝혀 놀라움을 안긴다. 또 "촬영하다 보니 수익이 그랬다. 촬영 상관없이 시외로 운행하면 수입이 꽤 되겠더라"라고 덧붙여 그녀의 택시 운행에 대해 궁금증을 높인다.

한편, MBN '가보자GO' 시즌5는 안정환과 홍현희가 친구의 집부터 그 인물을 가장 잘 보여줄 수 있는 일터나 연습실 등과 같은 특별하고 의미 있는 장소들을 방문해 인생 이야기를 나누는 전 국민 집들이 투어 프로그램으로 오는 30일 저녁 8시 20분에 방송된다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이경실, '유재석 홀대' 시상식 배우들에 분노 "박수를 안 쳐? 손 마비 왔나"

2.

윤민수, '절친'이 이혼 예상한 결혼 생활 "가까이서 지켜본 결과..." ('미우새')

3.

이상순 워치 속 12년 전 '비공개' ♥이효리..."사랑꾼 재질"

4.

이종혁 "윤민수 이혼 예상했다"…아내까지 충격발언

5.

이효리, 9월 요가원 개업…직접 수업 진행→♥이상순도 응원[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

이경실, '유재석 홀대' 시상식 배우들에 분노 "박수를 안 쳐? 손 마비 왔나"

2.

윤민수, '절친'이 이혼 예상한 결혼 생활 "가까이서 지켜본 결과..." ('미우새')

3.

이상순 워치 속 12년 전 '비공개' ♥이효리..."사랑꾼 재질"

4.

이종혁 "윤민수 이혼 예상했다"…아내까지 충격발언

5.

이효리, 9월 요가원 개업…직접 수업 진행→♥이상순도 응원[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

데뷔 71일 만에 '기피인물' 낙인, 착한 일한 50억 FA도 복 받았다 [부산 현장]

2.

'겸손하네' 김경문 감독 격려에 꾸벅 인사로 답한 정우주, ML 스카우트까지 매료시킨 9구 KKK[고척 현장]

3.

LG, KBO리그 10구단 체제 최초로 '전 구단 상대 우위' 도전

4.

'미국과 다르다' 멕시코, 로사노·히메네스 등 최정예로 홍명보호 상대…민재·희찬 동료+귀화FW 발탁

5.

"기본기가 잘 갖춰진 팀은 쉽게 무너지지 않는다"…대변신 OK저축은행, 봄배구 전도사는 왜 日 배구 주목했나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.