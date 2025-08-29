'나는솔로' 27기 정숙, 학폭·흡연 논란 직접 해명…"사실 무근, 억울…

|
|
|
|
[스포츠조선닷컴 김준석 기자] '나는 SOLO' 27기에서 '인기녀'로 주목받았던 출연자 정숙이 방송 이후 불거진 각종 논란과 학교폭력 의혹에 대해 직접 입을 열었다.
29일 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에는 "[솔로나라뉴스] 흡연? 학폭? 모든 논란 종식시키러 온 27기 정숙"이라는 제목의 영상이 게재됐다.
정숙은 방송 당시의 이미지에 대해 "플러팅 장인처럼 나왔다. 매주 내가 또 어떻게 나올까 긴장하면서 봤다. 주변에 '내가 실제로도 저러냐'고 물었는데, 오히려 '왜 그렇게 나왔냐'라고 묻더라"며 당혹감을 털어놨다.
이어 "들뜬 상태에서 과장된 행동을 한 것 같다. 나는 괜찮았는데 가족들이 특히 힘들어했다. 어머니가 악플을 보고 많이 상심했다"고 밝혔다.
그는 방송 이후 더 힘들었던 점으로 지인들의 악성 글을 꼽았다. 정숙은 "모르는 사람들이 하는 말은 이해했지만, 아는 사람들이 일부러 나쁜 글을 다는 건 견디기 힘들었다. 직접 연락해 '그러지 말아 달라'고 말하고, 글을 삭제하지 않으면 신고하겠다고 경고한 적도 있다"며 고충을 전했다.
특히 흡연·학교폭력 의혹과 관련해서는 "남자동료가 담배 핀다고 글을 올렸고, 동창이 학교폭력 의혹을 제기했는데 사실이 아니다. 초등학교 동창들에게 직접 물어봤더니 '아니다'라고 해줬다"며 억울함을 호소했다.
그러면서도 "혹시 내가 마음을 상하게 했다면 사과하고 싶다. 다만 무엇을 사과해야 하는지 먼저 말해줬으면 좋겠다"고 덧붙였다.
끝으로 정숙은 "앞으로는 모든 사람에게 착하게 살아야겠다고 다짐했다. 해탈한 것 같다"고 말하며 논란 속에서도 배운 점이 있었다고 전했다.
narusi@sportschosun.com