스포츠조선

'나는솔로' 27기 정숙, 학폭·흡연 논란 직접 해명…"사실 무근, 억울해"

기사입력 2025-08-29 20:51


'나는솔로' 27기 정숙, 학폭·흡연 논란 직접 해명…"사실 무근, 억울…

'나는솔로' 27기 정숙, 학폭·흡연 논란 직접 해명…"사실 무근, 억울…

'나는솔로' 27기 정숙, 학폭·흡연 논란 직접 해명…"사실 무근, 억울…

'나는솔로' 27기 정숙, 학폭·흡연 논란 직접 해명…"사실 무근, 억울…

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] '나는 SOLO' 27기에서 '인기녀'로 주목받았던 출연자 정숙이 방송 이후 불거진 각종 논란과 학교폭력 의혹에 대해 직접 입을 열었다.

29일 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에는 "[솔로나라뉴스] 흡연? 학폭? 모든 논란 종식시키러 온 27기 정숙"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

해당 영상에서 정숙은 자신을 둘러싼 오해와 루머에 대해 솔직한 심경을 고백했다.

정숙은 방송 당시의 이미지에 대해 "플러팅 장인처럼 나왔다. 매주 내가 또 어떻게 나올까 긴장하면서 봤다. 주변에 '내가 실제로도 저러냐'고 물었는데, 오히려 '왜 그렇게 나왔냐'라고 묻더라"며 당혹감을 털어놨다.

이어 "들뜬 상태에서 과장된 행동을 한 것 같다. 나는 괜찮았는데 가족들이 특히 힘들어했다. 어머니가 악플을 보고 많이 상심했다"고 밝혔다.

그는 방송 이후 더 힘들었던 점으로 지인들의 악성 글을 꼽았다. 정숙은 "모르는 사람들이 하는 말은 이해했지만, 아는 사람들이 일부러 나쁜 글을 다는 건 견디기 힘들었다. 직접 연락해 '그러지 말아 달라'고 말하고, 글을 삭제하지 않으면 신고하겠다고 경고한 적도 있다"며 고충을 전했다.

특히 흡연·학교폭력 의혹과 관련해서는 "남자동료가 담배 핀다고 글을 올렸고, 동창이 학교폭력 의혹을 제기했는데 사실이 아니다. 초등학교 동창들에게 직접 물어봤더니 '아니다'라고 해줬다"며 억울함을 호소했다.

그러면서도 "혹시 내가 마음을 상하게 했다면 사과하고 싶다. 다만 무엇을 사과해야 하는지 먼저 말해줬으면 좋겠다"고 덧붙였다.


끝으로 정숙은 "앞으로는 모든 사람에게 착하게 살아야겠다고 다짐했다. 해탈한 것 같다"고 말하며 논란 속에서도 배운 점이 있었다고 전했다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'6년째 활동 중단' 서우, 사실상 은퇴 선언…"지금은 다른 삶"

2.

김구라, 늦둥이 딸 1.1㎏ 미숙아로 태어나..."대변보면 1kg 미만으로 떨어져"(렛츠고)

3.

'아침마당' 김재원 울컥 "母 빈자리 채워준 장모에 투정, 돌아가시니 후회돼"

4.

'장동건♥' 고소영, 건강검진 후 혼나는건 똑같네…"식습관 안 좋다고"

5.

소유, 10kg 뺀 뒤 놀라운 몸매 변화…"레전드 몸매 완성"

연예 많이본뉴스
1.

'6년째 활동 중단' 서우, 사실상 은퇴 선언…"지금은 다른 삶"

2.

김구라, 늦둥이 딸 1.1㎏ 미숙아로 태어나..."대변보면 1kg 미만으로 떨어져"(렛츠고)

3.

'아침마당' 김재원 울컥 "母 빈자리 채워준 장모에 투정, 돌아가시니 후회돼"

4.

'장동건♥' 고소영, 건강검진 후 혼나는건 똑같네…"식습관 안 좋다고"

5.

소유, 10kg 뺀 뒤 놀라운 몸매 변화…"레전드 몸매 완성"

스포츠 많이본뉴스
1.

'최형우가 없다' 최고령 20홈런 달성 직후, 왜?…"위닝하면 빼준다고 했는데"

2.

중국 축구 희소식! "귀화하겠습니다" 베컴 닮은 브라질 수비수의 공개선언, 3년을 더 기다려야 한다는 게 문제

3.

"준비 더 잘했어야"…12일 만에 등판→3이닝 6실점 최악투, 사령탑의 일침

4.

5홈런 기대하자 투수가 내야수네? "제가 야수에 약해요" 슈와버, ML 21호 '4홈런' 폭발...하필 오타니 쉬는 날

5.

"그런 상황 정말 너무 힘들더라" 조성환 감독대행의 고백 → 신인투수를 승리투수 직전에 교체한 이유

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.