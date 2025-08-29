스포츠조선

이정현, 2년 투병 끝 모친상…"♥남편, 못 걷는 엄마 엎고 다녀" 울컥

기사입력 2025-08-29 21:24


[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 배우 이정현이 의사 남편에 대한 고마움을 전한다.

29일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 하루에도 몇 번씩 냉탕과 온탕을 넘나들며 웃음을 주는 결혼 7년 차 이정현 부부의 이야기가 공개됐다.

이날 이정현은 제철을 맞아 최강 가성비와 맛을 자랑하는 식재료 홍게로 다양한 요리를 했다. 1kg에 15,000원 정도로 구입할 수 있는 홍게는 저렴한 가격은 물론, 꽃게 못지않은 고소한 내장이 매력. 이정현은 홍게찜 등 기본적인 메뉴는 물론 '홍게로 이것까지 한다고?'라고 모두가 놀라게 될 홍게 간장게장까지 만들어 최강 가성비 홍게 한상을 완성했다.

그러던 중 이정현이 뭔가 결심한 듯 남편에게 사뭇 과하게 다정한 모습을 보여 웃음을 줬다. 홍게 요리를 먹여주는가 하면 신혼시절 부르던 애칭 '베비'를 소환하기도. 이정현 남편은 당황하며 "평소대로 해"라며 웃음을 터트렸다.

이정현과 남편은 "결혼 전까지는 한 번 도 안 싸웠었다. 근데 한 번 싸우고 나니까 서로 조심하던 게 없어졌다"라고 말했고, 이정현은 "화병이 나서 그런거다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

이정현은 "내가 임신 하고 예민해졌나"라고 말했고, 이정현 남편은 "결혼하고 2년 동안 사건이 없던 적이 없는 것 같다. 결혼하고 다음 달부터 장모님이 아프기 시작하셨다"라고 회상했다.

이정현도 당시를 떠올리며 "그래서 신혼이 정말 슬펐던 것 같다. 신혼여행 가서도 계속 울었다"라고 말했다. 이정현의 어머니는 2년 동안 투병하신 끝에 하늘로 떠나셨다고.

이정현은 "결혼하고 가장 좋았던 것이 있다. (엄마의 병환으로) 힘들 때 남편이 옆에서 위로해 주니까 큰 힘이 되더라. 엄마가 돌아가시기 전에 엄마와 매주 여행을 갔다. 남편도 휴가를 내고 같이 다녔다. 그때 엄마가 못 걸으시니까 남편이 업고 다녔다. 정말 고마웠다"라고 털어 놓으며 울컥한 모습을 보였다.


이정현은 "그러고 2년이 지나고 서아가 찾아왔다. 서아가 임신이 되니까 입덧이 되게 심해지고 그래서 자기를 더 구박했다"라고 말했고, 남편은 "그러고 나서 핸드폰에서 이름이 바뀌어 있더라. 베비에서 의사양반으로 바뀌었다"라고 폭로해 웃음을 자아냈다.

narusi@sportschosun.com

