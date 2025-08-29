스포츠조선

이선빈♥이광수, 8년 장기 연애 장점.."자유롭게 다녀도 지켜줘" ('전현무계획')

기사입력 2025-08-29 23:13


이선빈♥이광수, 8년 장기 연애 장점.."자유롭게 다녀도 지켜줘" ('전…

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 이선빈이 연인 이광수와 8년 장기 연애 비결을 공개했다.

29일 방송된 '전현무계획2'(MBN·채널S 공동 제작)에서는 '당일치기 바다여행' 2탄으로 강화도를 찾은 가운데 이선빈이 '먹친구'로 출연했다.

이날 이선빈은 강화도의 고즈넉한 동네를 걸으며 "비밀 연애하는 분들 여기로 와라. 걷기도 좋다"며 추천했다. 이에 전현무는 "(비밀 연애하는) 연예인들 말하는 거냐. 근데 치명적인 게 있다. 찍히면 빼박이다. 비밀 연애해 본 입장에서 비추다. 이런 곳은 찍히면 빼박"이라며 연애 고수 면모를 뽐내 웃음을 자아냈다.

이어 꽃게 맛집에서 꽃게 먹방을 펼치던 이선빈은 곽튜브를 향해 "왜 꽃게 등껍질 안을 안 파 먹냐. 지금까지 꽃게를 제대로 안 먹은 거다"라고 잔소리했다. 그러자 전현무는 "이제 여자 친구한테 알려주면 된다"며 "우리 방송에서 여자 친구 있다고 공개했다"고 말했다. 이를 들은 이선빈은 축하 인사를 건넸고, 곽튜브가 쑥스러워하자 "나도 저럴 때가 있었다"며 공개 연애 선배 포스를 드러냈다.


이선빈♥이광수, 8년 장기 연애 장점.."자유롭게 다녀도 지켜줘" ('전…
연애 이야기가 본격적으로 나오자 전현무는 "장기 연애 꿀팁 좀 알려달라. 어떻게 해야 되냐"고 물었다. 이에 이선빈은 "항상 만나면 뭐든지 장난이든 뭐든 웃을 일이 생기는 편하고 친구 같은 사이가 되는 게 좋은 거 같다"며 "우리는 유머 코드가 진짜 잘 맞는다"고 솔직하게 답했다. 또 "우리는 진짜 자유롭게 다니는 편이다. 놀이공원도 많이 간다"고 밝혔다.

전현무는 "공개 연애 장점이 그거다. 공개 연애하면 오히려 (사람들이) 관심이 없다"고 말했고, 이선빈은 "특히 나와 오빠는 오래돼서 그런지 (대중들이) 다들 지켜준다. 불편하지 않도록 조용히 가주시거나 많은 분들이 축하해주신다"며 고마운 마음을 전했다.

한편 이날 전현무는 열심히 꽃게 먹방을 펼치는 이선빈을 보고 "이가 안 좋은 건 아니지?"라고 걱정했다. 이에 이선빈은 "사실 내 이가 몇 개 없다"고 고백했고, 전현무는 래미네이트 동지를 반겼다.

이를 들은 곽튜브는 "치아하고 (피부) 시술받고 로봇이냐"며 놀렸고, 전현무는 "인조인간이다. A.I"라고 받아쳤다. 이어 "내가 여배우보다 비결이 많다"고 말해 웃음을 안겼다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이경실, '유재석 홀대' 시상식 배우들에 분노 "박수를 안 쳐? 손 마비 왔나"

2.

김종국 결혼 발표 현장..송지효 눈물까지 "드디어 갑니다" ('런닝맨')

3.

서우, 활동중단 6년만 '미국살이' 근황 공개 "너무 다른 삶 살고 있어"

4.

윤민수, '절친'이 이혼 예상한 결혼 생활 "가까이서 지켜본 결과..." ('미우새')

5.

이종혁 "윤민수 이혼 예상했다"…아내까지 충격발언

연예 많이본뉴스
1.

이경실, '유재석 홀대' 시상식 배우들에 분노 "박수를 안 쳐? 손 마비 왔나"

2.

김종국 결혼 발표 현장..송지효 눈물까지 "드디어 갑니다" ('런닝맨')

3.

서우, 활동중단 6년만 '미국살이' 근황 공개 "너무 다른 삶 살고 있어"

4.

윤민수, '절친'이 이혼 예상한 결혼 생활 "가까이서 지켜본 결과..." ('미우새')

5.

이종혁 "윤민수 이혼 예상했다"…아내까지 충격발언

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]'홍명보호 초대형 악재' 핵심MF 황인범, 종아리 부상으로 美 원정 소집제외…서민우 대체발탁

2.

120억→300억 계약으로 바꾸나…'ML 11구단 총출동' 폰세는 보이지도 않았다

3.

[속보] 토트넘-레비 미쳤다! 손흥민 대체자 진짜 영입 성공! 970억에 네덜란드 슈퍼스타, 메디컬 테스트 완료→곧 오피셜

4.

데뷔 71일 만에 '기피인물' 낙인, 착한 일한 50억 FA도 복 받았다 [부산 현장]

5.

"축구, 美 인기 스포츠 만들겠다" 손흥민, '최고 시청률' 전국방송서 당찬 포부

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.