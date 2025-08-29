이선빈♥이광수, 8년 장기 연애 장점.."자유롭게 다녀도 지켜줘" ('전…

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 이선빈이 연인 이광수와 8년 장기 연애 비결을 공개했다.
29일 방송된 '전현무계획2'(MBN·채널S 공동 제작)에서는 '당일치기 바다여행' 2탄으로 강화도를 찾은 가운데 이선빈이 '먹친구'로 출연했다.
이어 꽃게 맛집에서 꽃게 먹방을 펼치던 이선빈은 곽튜브를 향해 "왜 꽃게 등껍질 안을 안 파 먹냐. 지금까지 꽃게를 제대로 안 먹은 거다"라고 잔소리했다. 그러자 전현무는 "이제 여자 친구한테 알려주면 된다"며 "우리 방송에서 여자 친구 있다고 공개했다"고 말했다. 이를 들은 이선빈은 축하 인사를 건넸고, 곽튜브가 쑥스러워하자 "나도 저럴 때가 있었다"며 공개 연애 선배 포스를 드러냈다.
|
전현무는 "공개 연애 장점이 그거다. 공개 연애하면 오히려 (사람들이) 관심이 없다"고 말했고, 이선빈은 "특히 나와 오빠는 오래돼서 그런지 (대중들이) 다들 지켜준다. 불편하지 않도록 조용히 가주시거나 많은 분들이 축하해주신다"며 고마운 마음을 전했다.
한편 이날 전현무는 열심히 꽃게 먹방을 펼치는 이선빈을 보고 "이가 안 좋은 건 아니지?"라고 걱정했다. 이에 이선빈은 "사실 내 이가 몇 개 없다"고 고백했고, 전현무는 래미네이트 동지를 반겼다.
이를 들은 곽튜브는 "치아하고 (피부) 시술받고 로봇이냐"며 놀렸고, 전현무는 "인조인간이다. A.I"라고 받아쳤다. 이어 "내가 여배우보다 비결이 많다"고 말해 웃음을 안겼다.