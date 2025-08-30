송중기, 주연배우의 책임감.."마음 힘든 현장 있어, 행복 위해 '나만 …

|
[스포츠조선 김소희 기자] 배우 송중기가 주연 배우로서 느끼는 책임감과 진솔한 속마음을 털어놨다.
30일 유튜브 채널 '유연석의 주말연석극'에는 "청춘을 함께한 찐친들의 방문 슌 유바리토크바리 | 영업 10일차 | 천우희 송중기 (EN)"라는 제목의 영상이 업로드 됐다. 게스트로는 드라마 '마이유스' 주연배우 송중기, 천우희가 출연해 유쾌한 입담을 뽐냈다.
이에 송중기는 쑥스러운 듯 웃으며 "그런 거 아니다. 빨리 끝내고 회식하려고 그러는 거다"라며 농담으로 분위기를 풀었다.
하지만 그는 이내 진심을 드러냈다. 그는 "솔직히 모든 현장이 행복하지만은 않았다. 너무 마음이 힘들었던 현장을 몇 번 겪어보니까, 어떤 작품을 떠올렸을 때 힘든 기억이 먼저 떠오르는 게 너무 슬프더라"고 말했다.
이어 "그 부정적인 에너지가 나를 지배하는 게 싫었다. '모든 걸 행복하게 만들겠다'는 거창한 생각이 아니라, 그냥 내가 행복하고 싶고, 즐겁고 싶어서 그런 거다. 형이라도 '늑대소년' 했을 때 떠올려 보면, 좋은 기억밖에 안 나니까 그렇게 만들고 싶은 것"이라며 주연 배우로서 현장의 분위기를 위해 노력하는 이유를 솔직하게 전했다.
송중기는 오는 9월 5일 첫 방송되는 JTBC 드라마 '마이 유스'로 안방에 복귀한다.
'마이 유스'는 평범한 삶을 늦게 시작한 전직 아역스타이자 소설가 겸 플로리스트 선우해(송중기)와 그의 첫사랑 성제연(천우희)이 다시 만나 잊고 지낸 자신을 찾아가는 과정을 그린다.
한편 송중기는 2023년 영국 배우 케이티 루이스 사운더스와 재혼해 혼인신고와 동시에 임신 소식을 전해 화제를 모은 바 있다. 두 사람은 현재 1남 1녀를 두고 있으며, 송중기는 한국과 이탈리아를 오가며 활동 중이다.