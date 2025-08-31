이효정 아내, 충격 고백 "아들 이유진에 이혼 고민까지 털어놨다"

|
[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 배우 이효정 김미란 부부가 서로에게 서운함을 털어놨다.
온 가족이 모여 60평대 큰 아파트에 살았던 이효정 김미란 부부는 최근 30평대 아파트로 이사, 둘이서만 지내고 있다고. 이효정은 "요새 아내가 잔소리가 늘었다. 전에는 투정 정도로 들렸는데 자격지심인지 자꾸 잔소리로 들린다. 아이들이 독립하니 이제는 날 지도, 감독하고 있다"고 털어놨다.
|
이날 이효정은 아내와 제2의 신혼생활을 보내고 있는 것 같다고 전했다. 이효정은 "바빠서 가정에 집중하지 못했더니 아내가 개인 일정도 공유하지 않고 각방을 쓰고 싶다고 한다"며 서운함을 토로했다.
|
이효정은 유명한 중고거래 마니아. 하지만 김미란은 이에 대해 "너무 허접한 걸 가져 온다. 남이 쓰던 쿠션, 커튼을 가져온다. 진짜 욕이 나올 정도다. 감당이 안된다"고 불만을 드러냈다.
급기야 아내는 "너무 힘들어서 아이들한테도 이혼해야 할 것 같다고 했다"고 충격 고백을 했다. 또 김미란은 "남편과 라이프 스타일도 다르고, 나이가 들면서 남편으로부터 해방되고 싶은 마음이 강해졌다"고 솔직하게 털어놨다.
