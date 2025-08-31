스포츠조선

'실명' 김보성, 희귀 난치병도 걸렸다 "그럼에도 건강검진은 평생 안 받을 것"

기사입력 2025-08-31 09:47


'실명' 김보성, 희귀 난치병도 걸렸다 "그럼에도 건강검진은 평생 안 받…

[스포츠조선닷컴 이게은기자] 배우 김보성이 희귀 난치병을 앓고 있는 가운데, 평생 건강검진을 받지 않겠다고 밝혀 동료들의 걱정을 자아냈다.

31일 '조동아리' 채널에는 김보성 편 영상이 게재됐다.

김보성은 내년에 또 복싱 3차전 대회를 앞두고 있다며 "대회를 후원받았다. 1차전에는 소아암 투병 중인 아이들, 2차전에는 시각장애인을 도왔다. 내가 시작장애인이지 않나. 3차전에서는 희귀 난치병 환자를 도우려고 한다"라며 그간 선행을 알렸다. 이어 "사실 내게 희귀난치병이 하나 있다. 방송에서 말할 수는 없다. 힌트를 준다면 하도 많이 맞아서 생긴 거다"라고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 지석진은 "최초 공개인데 얘기는 못 하는 거구나?"라며 걱정했고 김보성은 "이 병은 나을 수 없는 거라고 봐야 한다. 경기가 끝난 후 얘기할 거다"라며 말을 아꼈다.


'실명' 김보성, 희귀 난치병도 걸렸다 "그럼에도 건강검진은 평생 안 받…
그런가 하면 지석진은 김보성의 상남자 면모에 "내시경도 마취 안 하고 해?"라며 장난스레 물었고 김보성은 "이거 방송에서 얘기해도 되나? 평생 건강검진을 받아본 적 없다"라고 말해 다시금 놀라움을 안겼다. 김보성은 "혈압이 제일 높을 때가 234다. 굉장히 높은데 지금은 160 정도 나온다. 솔직히 내가 세상을 험하게 살아서 (건강검진 결과에서) 뭐가 나올까 봐 무섭다. 모르고 살다가 죽을 거다"라며 조동아리 멤버들 걱정에도 소신을 꺾지 않았다.

joyjoy90@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한국 온 송하윤 학폭 폭로자 "140만원 주고 언플, 송하윤 전남친과 친해 신고못해"[SC이슈]

2.

61세 이경애, 활동 뜸했던 이유 "종합병원서 뇌검사, 후두 신경통으로 고통"

3.

'싱글맘' 정가은, 택시기사 일로 힘들어도 음주 NO "딸 병원갈 일 생길까봐"

4.

박영규, 25세 연하 4혼 아내에 "묵은지 외모" 발언…백지영 "눈치없어" 분노[SC리뷰]

5.

정영림, ♥심현섭에 꿀 뚝뚝 "날 항상 웃게 해줘, 심심하지 않다"(조선의사랑꾼)

연예 많이본뉴스
1.

한국 온 송하윤 학폭 폭로자 "140만원 주고 언플, 송하윤 전남친과 친해 신고못해"[SC이슈]

2.

61세 이경애, 활동 뜸했던 이유 "종합병원서 뇌검사, 후두 신경통으로 고통"

3.

'싱글맘' 정가은, 택시기사 일로 힘들어도 음주 NO "딸 병원갈 일 생길까봐"

4.

박영규, 25세 연하 4혼 아내에 "묵은지 외모" 발언…백지영 "눈치없어" 분노[SC리뷰]

5.

정영림, ♥심현섭에 꿀 뚝뚝 "날 항상 웃게 해줘, 심심하지 않다"(조선의사랑꾼)

스포츠 많이본뉴스
1.

너무 일찍 축포 터트렸나, SON 없는 '프랭크의 토트넘' 우승 도전 멀었다! 슈팅 19개 허용하며 '와르르'...본머스전 0-1 패배[EPL 리뷰]

2.

'50홈런-150득점-400루타' 오타니가 이걸 한다고? 루스-폭스 밖에 없는데, 그러면 슈와버 60홈런-140타점 이긴다

3.

[EPL 리뷰]"흥민이형,우리 또 망한 것 같아" 유효슛 1개 토트넘, 개막 3경기만에 홈팬 야유…'17위 경기력'으로 본머스에 0-1 '시즌 첫 패'

4.

'이럴수가!' 안세영, 세계선수권 2연패 천위페이에 막혔다…'발목부상' 천위페이의 투혼에 0-2로 완패

5.

[속보]유럽 1티어 단독 폭로! '희대의 영입 무산 사태' 터졌다...김민재랑 뛰려고 뮌헨 갔는데, 뜬금 부상에 "당장 런던 돌아와" 이적 불발

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.