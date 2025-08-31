장원영이 하면 다 난리…목장갑 거꾸로 착용 논란 즉각 해명[SC이슈]

|
[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 아이브 장원영이 목장갑 착용 논란에 휘말렸다.
|
그러나 전체 영상을 보면 장원영 뿐 아니라 카이를 비롯한 모든 훈련생이 동일하게 목장갑을 뒤집어 끼고 있는 모습이 나온다. 제작진은 '마찰을 줄이기 위해 목장갑은 미끄럼 방지 코팅면을 손등으로 가게 착용했다'고 설명했다.
장원영의 의상 논란은 이번이 처음은 아니다. 장원영은 지난달 30일 수원월드컵경기장에서 열린 '2025 쿠팡플레이 시리즈' 1차전 뉴캐슬 유나이티드 대 K리그전에서 아이브 멤버들과 함께 시축에 나섰다. 그런데 일부 네티즌들은 그가 원피스 스타일로 리폼한 유니폼이 부적절했다는 지적을 내놨다. 하지만 사실 장원영은 유니폼과 함께 핫팬츠를 입어 활동성을 확보했고, 퍼포먼스와 시축까지 완벽하게 소화해냈다. 즉 장원영의 의상 논란은 프로불편러들에 의한 무의미한 소모전이었던 것. 이에 장원영은 논란의 의상을 직접 자신의 계정에 게재, 당당한 MZ 아이콘의 면모를 드러내 많은 박수를 받았다.
너무나 핫한 장원영인 만큼, 일거수일투족이 모두 화제를 모으고 있다. '세기의 아이콘'다운 장원영의 행보에 기대와 관심이 집중되고 있다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com