‘불꽃야구’ 불꽃 파이터즈 vs 독립리그팀, 한국시리즈 경험자까지 등장……

[스포츠조선 조민정 기자] 불꽃 파이터즈가 독립리그 대표팀을 상대로 벼랑 끝 대결을 펼친다.
오는 9월 1일 오후 8시 공개되는 스튜디오C1 야구 예능 '불꽃야구' 18화에서는 독립리그 대표팀의 거침없는 플레이에 맞서 노련함으로 응수하는 불꽃 파이터즈의 사투가 펼쳐진다.
쉽게 물러설 수 없는 파이터즈는 수비 포메이션을 재정비하며 뚝심 있게 버티고, 독립리그 대표팀은 이에 맞불을 놓듯 작전 야구로 응수한다. 웃고 울리는 경기 흐름 속에 결국 '가장 위험한 타자'가 등장하면서 파이터즈는 또 한 번 운명의 기로에 서게 된다.
여기에 구원 등판을 준비하는 불펜 투수의 '웃픈 반전'까지 더해져 현장은 더욱 뜨겁게 달아오른다. 분위기 반전을 노리는 파이터즈가 집중력으로 반격을 시도하면서 경기장은 일촉즉발의 긴장감에 휩싸이고 승부의 향방은 끝까지 알 수 없는 상황으로 치닫는다.
예측 불가의 명승부는 9월 1일 오후 8시 스튜디오C1 공식 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.
