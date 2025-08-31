이영애, 15세 쌍둥이 母 현실 육아 고충..."서울行 후 배달 음식에 …

|
[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 이영애가 폭풍성장한 쌍둥이 남매의 근황을 전했다.
이어 이영애는 "15살 딸이 '냉부'를 더 좋아한다"면서 "윤남노 셰프를 좋아한다"면서 윤남노 셰프에게 사인과 영상편지를 요청했다. 이에 윤남노는 크게 환호를 한 뒤, "수빈이 안녕, 보는 눈이 탁월하구나"라면서 영상 편지를 남겨 웃음을 안겼다.
|
양평에서 8년 살았다는 이영애는 "아이들한테 고향을 만들어 주고 싶었다. 서울에 살면 아파트 밖에 없지 않냐. 어릴 때 여름방학 때 시골에 가면 들렸던 귀뚜라미, 개구리 소리가 아직도 기억에 남는다"면서 양평에서 살게 된 이유를 밝혔다. 이어 "8년 살았는데 결과적으로 아이들이 너무 좋아하더라"고 했다.
이영애는 '직접 재배해서 먹으면 다르냐'는 질문에 "차원이 다르다. 당근을 키우면 잎사귀 향이 너무 좋다. 아이들이 채소를 잘 먹었다. 파를 키웠는데 파가 걸어가는 것 같았다. 그런 표현을 쓸 수 있을 정도로 파가 근육 같더라. 허벅지처럼 튼실튼실 하다"며 웃었다.
|
잠시 후 이영애의 텃밭 냉장고가 공개됐다. 이영애는 "블루베리 나무다. 열매 뿐만 아니라 잎사귀가 가을이 되면 붉은색으로 변한다. 열매보다 영양소가 많다고 하더라"며 "잎사귀를 찻잎으로 우려먹는다. 아이들이 양평에 살 땐 나무에서 바로 블루베리를 따먹었다"고 했다. 이어 "아이들 시력이 2.0이었다"면서 "근데 서울오자마자 휴대폰 보고 하니 시력이 확 떨어졌다"고 밝혔다.
이어 튼실한 가지, 노각, 참외, 고추, 루콜라, 민트, 고구마, 옥수수, 감자, 마늘 등 각종 유기농 식재료가 쏟아졌다. 이에 최현석 셰프는 "식재료비가 안 들겠다"고 했고, 안정환은 "농협 아니냐"며 웃었다. 그러자 이영애는 "맞다"며 웃었다.
그때 안정환은 "제보에 따르면 아이들이 양평에서 유기농 음식만 먹다가 서울에서는 마라 먹는 재미로 산다더라"고 하자, 이영애는 "맞다"고 했다. 이어 이영애는 "배달의 재미를 알아서 유기농 먹인 게 다 소용 없어졌다"며 "엄마 집에 없으면 바로 배달해서 먹는다"고 해 웃음을 안겼다.
그때 냉장고에서 화장품도 발견됐다. 이에 이영애는 "아이 낳고 화장품을 만들었다. 양평에 연구소가 있다"고 밝혀 눈길을 끌었다.
