정재환, 8년 무명에 생활고 고백 "한달 출연료 7만원...♥아내, 쌀 …

[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 정재환이 긴 무명 생활로 생활고를 겪었다고 털어놨다.
이날 정재환은 "TV, 라디오를 진행하면서 내가 우리말을 잘 모르더라. 방송 언어라는 게 정확해야하는데 정확한 우리말을 알기 위해 늦게 공부를 시작했다"고 밝혔다. 이어 그는 "마흔 살 넘어서 성균관대학교에 입학하고 '우리말이라는 게 정말 소중하고 중요한거구나'라면서 한글 운동을 하게 됐다"면서 "그러면서 방송에서 멀어지게 됐다"고 덧붙였다.
정재환은 가장의 꿈을 위해 한번도 불평하지 않은 가족들을 생각하며 마침내 각종 프로그램의 MC로 승승장구했다. 정재환은 "뜨고 유명해지고 프로그램 출연료로 제일 많이 받은 거는 250만 원이었다"면서 "한편으로는 돈은 많이 못 벌었다"고 했다. 그는 "(배)철수 형이 어느 날 '인기 있을 때 자기 관리를 해야 한다. 프로그램 남발하지 마라'고 하셨다"면서 "그래서 돈은 많이 못 벌었다"고 털어놨다.
