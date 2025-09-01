윤민수, 이혼사유 입 열었다 "가족끼리 밥먹으며 대화 안해, 정신과 치료…

8월 31일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 윤민수가 MBC '아빠! 어디가?'를 통해 인연을 맺은 절친 배우 이종혁을 만나는 모습이 그려졌다.
윤민수는 아내와 이혼 후에도 한집에서 생활하고 있었다. 이종혁은 "후가 미국 가면 와이프와 둘이 집에 있는데 이상하겠다"고 물었고 윤민수는 "예전에도 같이 안 먹었다. 지금 생각해보면 적어도 일주일에 한번은 가족끼리 모여 무조건 밥을 먹고 대화를 나눠야 했다. 그걸 못한 게 후회스럽다. 그런 것만 좀 했어도 이렇게까지 되지는 않았을까 생각한다"고 고백했다.
이종혁은 윤민수의 정신과 심리상담 치료를 언급했다. 윤민수는 "옛날에 가보고 작년에 안 좋은 일도 있고 해서 갔다. 불안증세가 심하게 나와서 약을 먹고 있다. 잠을 잘 못자니까 잠 오는 약도 먹는다. 나는 18, 19세 때부터 가장이었다. 나이 들면서 언제까지 이 일을 할 수 있을까 불안한 게 심하다. 앞으로 책임질 일도 많으니까 내려놓으려고 한다. 이제는 온전히 나를 위해 에너지를 써야겠다는 생각"이라고 털어놨다.