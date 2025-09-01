전지현, 그리고 강동원까지 만족했다.."'북극성', 참여 기회만으로 영광…

|
[스포츠조선 문지연 기자] '북극성' 전지현이 극에 대한 만족감을 드러냈다.
이어 '북극성'을 다채롭게 완성한 배우들이 직접 자신의 캐릭터를 소개하고 역할에 완벽히 녹아들기 위해 노력했음을 전해, 이들이 보여줄 앙상블을 더욱 기대하게 한다. 전지현은 "작가님의 대본을 통해서 저는 캐릭터의 답을 얻으려고 굉장히 노력했다"며 대통령 후보 피격 사건이라는 거대한 사건에 얽히게 되는 문주의 복잡한 내면을 섬세하게 표현하고자 했음을 밝혔다. 여기에 강동원은 "산호는 위험에 처한 문주를 만나면서 돕게 되는 인물"이라며 대통령 후보 피격 사건 이후 벼랑 끝에 위태로이 선 그녀를 지키기로 한 산호로 분한 그의 모습을 기대하게 했다. 현장에서 함께 호흡을 맞추는 전지현과 강동원의 모습은 두 사람이 첩보 멜로 장르 속에서 어떤 케미스트리를 보여줄지 호기심을 증폭시킨다. 마지막으로 여미지 역을 맡은 이상희는 "'북극성'은 자부심을 주는 작품이다. 사람들에게 어떻게 다가갈지도 너무 궁금하다", 박창희 역으로 분한 주종혁은 "진짜 슈퍼 팀이다. 현장에서 좋은 에너지를 받고 시작했다"?며 연기에 대한 열정과 화기애애한 분위기로 진행되었던 촬영 현장의 분위기를 전했다. 뿐만 아니라 역대급 라인업을 자랑하는 배우들의 조합과 첩보 멜로 장르의 흥미로움, 한 치 앞을 예측할 수 없는 전개까지. 배우들이 이야기하는 다채로운 관전 포인트는 '북극성'에 대한 기대를 한껏 끌어올린다.
독보적인 캐스팅과 웰메이드 제작진의 만남, 상상을 뛰어넘는 스케일의 예측 불가능한 스토리로 2025년 놓쳐서는 안 될 최고의 글로벌 프로젝트로 주목받고 있는 디즈니+의 오리지널 시리즈 '북극성'은 오직 디즈니+를 통해 9월 10일 3개, 9월 17일부터 매주 2개의 에피소드를 공개, 총 9개의 에피소드로 만나볼 수 있다.