스포츠조선

김준호♥김지민, 2세 시험관 시술 아닌 자연 임신 계획 "술·담배 NO"

기사입력 2025-09-01 09:14


김준호♥김지민, 2세 시험관 시술 아닌 자연 임신 계획 "술·담배 NO"

[스포츠조선 조윤선 기자] 김준호, 김지민 부부가 2세 계획을 밝혔다.

1일 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에는 '신혼부부 김지민♥김준호, 드디어 2세 계획 시작?' 영상이 올라왔다.

영상에서 김준호는 아내 김지민이 외출한 사이 혼자 아침 식사를 준비했다. 그는 신혼 생활에 대해 묻자 "다른 분들은 모르겠는데 나와 지민이는 11월 30일까지 파티를 하기로 했다. 서로 잔소리하지 말고 11월 30일까지 술, 골프 다 하고 신혼을 즐기자고 했다"고 답했다.

김준호는 '11월 30일'로 날짜를 정한 이유에 대해 "그때가 지민이 생일이다. 그때까지는 마지막 술을 마시고, 하고 싶은 걸 다 하자고 했다. 대신 11월 30일 이후에는 술과 담배를 끊는다기보다는 멈추기로 했다. 아이를 갖기 위해. 지민이도 절대 술 안 마시겠다고 했다"고 밝혔다.


김준호♥김지민, 2세 시험관 시술 아닌 자연 임신 계획 "술·담배 NO"
이어 "사실 지민이는 인공적인 것보다는 자연적으로 임신을 원하고 있다. 그래서 나도 운동도 하고 (서로) 여러 가지 이야기하고 있다. 운명적으로 생기면 어쩔 수 없는 거다"라고 말했다.

한편 김준호와 김지민은 지난 7월 서울 강남구 삼성동 그랜드인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 결혼식을 올렸다. 이날 결혼식에는 약 1,200명의 하객이 참석해 화제를 모았다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유승준, 세번째 소송 승소 심경고백 "누구나 실수해, 사실 왜곡 안타까워"[SC이슈]

2.

김종국, '9월 결혼' 앞두고 위기 고백 "♥예비신부, '봉투하우스'에 충격" ('런닝맨')

3.

'국화꽃향기' 故 장진영, 위암 투병→혼인신고 3일만 비보..오늘(1일) 16주기

4.

이영애, 15세 쌍둥이 母 현실 육아 고충..."서울行 후 배달 음식에 눈 떠" ('냉부해')

5.

'55세 득녀' 양준혁, 늦둥이 딸에 꿀 뚝뚝 "연매출 30억..딸 위해 더 벌어야" (사당귀)[SC리뷰]

연예 많이본뉴스
1.

유승준, 세번째 소송 승소 심경고백 "누구나 실수해, 사실 왜곡 안타까워"[SC이슈]

2.

김종국, '9월 결혼' 앞두고 위기 고백 "♥예비신부, '봉투하우스'에 충격" ('런닝맨')

3.

'국화꽃향기' 故 장진영, 위암 투병→혼인신고 3일만 비보..오늘(1일) 16주기

4.

이영애, 15세 쌍둥이 母 현실 육아 고충..."서울行 후 배달 음식에 눈 떠" ('냉부해')

5.

'55세 득녀' 양준혁, 늦둥이 딸에 꿀 뚝뚝 "연매출 30억..딸 위해 더 벌어야" (사당귀)[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]韓 축구 역사에 남을 제안! 한국 국대 FW, '손흥민 이적료급'로 빅리그 입성 예고...'박승수 소속팀' 영입 효과→"450억 이적료 지불 예정"

2.

"괜찮다고 하셨는데…죄송합니다" 사구에 날벼락 골절 소식, 19세 신인 투수가 전한 진심의 사과

3.

2G 연속 5이닝 못채웠다! 천하의 양현종인데… 필승 향한 꽃감독의 의지 [수원리포트]

4.

이번주 새 역사가 2개나 탄생. 1088만명 넘는 역대 최다관중→최초 1100만명 돌파. 역대급 5강 싸움에 1200만명 간다[SC 포커스]

5.

롯데 나승엽, 사구에 뼈 맞았나.. 극심한 고통 호소 → 땅에 발 딛지도 못하고 교체

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.