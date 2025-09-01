스포츠조선

'둘이 합쳐 89세' 김지민♥김준호, 자연임신 도전한다 “12월1일부터 금주·금연”

최종수정 2025-09-01 09:59

[스포츠조선 이유나 기자]TV CHOSUN 극사실주의 다큐 예능 '조선의 사랑꾼'에서 '김지민♥' 김준호가 "서로 잔소리하지 않고 신혼을 즐기기로 했다"며 남다른 신혼 근황을 전했다.

1일(월) 방송될 '조선의 사랑꾼'에서는 한 달 차 신혼을 즐기고 있는 김지민♥김준호의 2세 계획이 공개된다. 이른 아침 신혼집에서 홀로 아침 준비 중인 김준호는 "지민이랑 11월 30일까지 파티하기로 했다. 서로 잔소리하지 말고 술이고, 골프고 신혼을 즐기기로 했다"며 자유분방한(?) 신혼 계획을 전했다.


날짜가 11월 30일인 이유는 김지민의 생일이기 때문이었고, 둘은 아내 김지민의 생일까지는 신혼을 만끽하기로 서로 합의했다. 이어 김준호는 "대신 딱 11월 30일에 제가 술, 담배를 멈추기로 했다. 아이를 갖기 위해서. 지민이도 술을 절대 안 먹기로 했다"며 2세를 위해 준비에 돌입한다고 예고했다. 김준호는 "지민이는 인공적인 것보다 자연적으로 (원하고 있어서)…저도 약간 운동도 하고 있다"고 2세 계획을 전했다. 이어 그는 기대감이 가득한 목소리로 "운명적으로 생기면 어쩔 수 없는 거고…"라고 덧붙여 김지민♥김준호 부부의 2세에 대한 궁금증을 자아냈다.

2세 계획을 세우는 중인 김지민♥김준호의 알콩달콩 신혼 살이는 1일(오늘) 오후 10시 방송되는 극사실주의 다큐 예능 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서 만날 수 있다.

lyn@sportschosun.com



