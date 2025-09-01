스포츠조선

[SC줌人] '퀸' 임윤아 없었다면 가능했을까? '교체합류' 이채민, '폭군의 셰프'로 사극 다크호스 등극

기사입력 2025-09-01 11:18


19일 서울 신도림 더 세인트에서 열린 tvN 새 토일드라마 '폭군의 셰프'의 제작발표회, 이채민과 임윤아가 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.19/

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 임윤아와 장태유 감독의 열렬한 지지 속에 이채민이 주인공으로 성장하고 있다.

tvN 토일드라마 '폭군의 셰프'(fGRD 극본, 장태유 연출)에서 절대 미각의 폭군 이헌 역을 맡은 이채민이 압도적인 카리스마부터 슬픔을 그린 감정 연기, 설렘 가득 로맨스까지 해내며 이채민 이름 석 자를 안방극장에 새롭게 각인, 시청자의 마음에 파고들었다.

지난 3, 4회 방송에서는 개기일식 날 사냥에서 만난 연지영(임윤아)을 궁으로 들인 이헌(이채민)이 대신들의 거센 반발과 후궁 강목주(강한나)의 모략에도 불구하고 연지영과 그의 요리에 마음을 여는 모습이 그려지며 새 국면을 맞이했다. 이헌은 연지영을 보며 어머니 폐비 윤씨를 떠올렸고, 궐 내의 질투와 반대에도 자신의 미각을 사로잡은 연지영을 수라간 대령숙수로 임명해 파란을 불러일으켰다. 강목주의 계략과 인주대왕대비(서이숙)의 시험으로 경합이 벌어지자 이헌은 승리한 숙수 한 명만 살리고 나머지는 팔을 자르겠다는 냉혹한 조건을 내걸며 왕으로서의 강단을 드러낸 동시에 어머니의 죽음과 연관된 대왕대비를 향한 냉랭한 태도로 극의 긴장감을 높였다.

이어 자신과 연지영을 둘러싼 모든 일들이 강목주가 꾸민 판임을 알게 된 이헌은 분노에 휩싸이며 새로운 갈등의 전환점을 맞기도 했다. 한편, 폐비 윤씨의 죽음의 단서를 쫓던 자신의 심복 이장균이 일을 당하자 이헌은 더욱 깊은 내적 혼란에 빠졌다. 홀로 술에 기대어 아픔을 삼키던 이헌의 앞에 연지영이 나타났고, 이헌은 과거의 상처와 연지영을 향한 감정이 뒤엉키며 눈물 어린 입맞춤을 선사, 극적인 엔딩을 완성했다.

극 중 광기 어린 폭군이자 절대 미각의 소유자 이헌으로 분한 이채민은 냉혹한 군주의 모습 뒤에 어머니의 죽음에 얽힌 복수심과 고독을 지닌 인물을 입체적으로 그려냈고, 본 적 없는 새로운 요리를 선보이는 연지영을 향한 호기심을 반전 매력으로 풀어내며 첫 방송부터 원석의 발견을 알렸다. 이날 방송에서는 보이스톤과 눈빛의 섬세한 강약 조절로 폭군의 냉혹함과 군주로서의 위엄을 엿보이는가 하면, 다채로운 맛 표현과 더불어 연지영에게 애틋해져 가는 마음을 밀도 있게 담아내 극의 긴장과 설렘을 동시에 이끌며 '로코의 보석'으로 거듭나고 있다.


무엇보다 첫 사극 도전임에도 장르에 걸맞은 무게감과 카리스마를 발휘해 강렬함과 섬세함을 펼쳐내며 장면 장면을 완성, 왕으로서의 권력과 인간적인 고뇌, 그리고 새로운 국면을 맞은 로맨스까지 아우르며 차세대 주역으로서의 가능성을 입증하고 있다. 이채민의 이같은 활약에는 선배 배우인 임윤아와 사극 거장인 장태유 감독의 응원이 도움이 되는 중이다. 신인으로서 갑작스러운 교체 투입 이후 부담감이 상당했을테지만, 오랜 기간 작품을 준비하고 먼저 촬영에 돌입했던 임윤아의 존재감이 상당했던 덕에 이채민 역시 편안한 연기를 펼쳐갈 수 있는 것. 이채민은 "함께 촬영했던 선배님들께서 연기에 피드백도 많이 주시고 도움을 많이 주셔서 그런 부분이 화면에 잘 담기지 않았을까 기대를 해본다. 거기에 감독님의 세심한 디렉팅이 제게 많은 도움이 됐다"는 믿음을 드러냈다.

이 연기에 장태유 감독 역시 만족하면서 "처음부터 생각한 배우는 아니었지만, 뒤늦게 만나 120% 만족하고 있다"고 고백하기도. 장 감독은 "모든 배우들이 최선을 다하지만, 그렇다고 좋은 결과로 이어지는 것은 아니다. 그런데 이채민 배우는 준비도 정말 많이 해왔고, 그게 성과로도 이어졌다"고 칭찬해 앞으로의 활약에도 기대를 모으고 있다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

