원더걸스 유빈, 큰언니 암투병 중 뇌 전이에 도움 요청 "제대로 된 치료…

[스포츠조선닷컴 이게은기자] 그룹 원더걸스 출신 멤버 유빈이 가족의 안타까운 상황을 전하며 도움을 요청했다.
1일 유빈은 "저에게 너무나 소중하고 사랑하는 가족에게 안타까운 일이 생겨 이렇게 글을 올린다. 큰언니가 2020년에 유방암 진단을 받고 지금까지 힘겹게 치료를 이어왔다. 하지만 안타깝게도 2024년에는 뇌까지 전이되어 하루하루 고통스러운 싸움을 이어가고 있다"라며 무거운 마음을 전했다.
이어 "다행히 효과적인 치료제를 어렵게 찾아내었지만, 현실적인 여건 때문에 제대로 된 치료를 받기가 너무나 힘든 상황"이라며 "언니를 조금이라도 지키고 싶은 간절한 마음으로, 여러분께 도움을 부탁드린다. 이번 일은 저희 가족의 문제만이 아니라, 앞으로 유방암 환우분들이 더 나은 치료를 받을 수 있느냐와도 연결된 중요한 문제"라면서 국민청원 동의를 부탁했다. '유방암 뇌전이 치료제 투키사(투카티닙)의 건강보험 급여 적용 및 신속한 처리 요청에 관한 청원'으로, 유빈은 "많은 환자분들이 희망을 이어갈 수 있도록 힘을 보태주시면 감사하겠다"라고 전했다.
한편 유빈은 2007년 원더걸스 멤버로 데뷔했으며 'Tell Me', 'Why So Lonely', 'So Hot', 'Nobody' 등 수많은 히트곡을 남겼다.