'재혼' 서동주, ♥4세 연하에 화끈 플러팅 "불면증 탓 '재워달라' 해…

[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 겸 미국 변호사 서동주가 시험관 시술을 준비 중이라고 밝혔다.
이어 서동주는 "제 스타일로 생겼다. 키도 크고 훈훈한 스타일"이라며 남편에 대한 애정을 드러냈다.
그러면서 "제가 밤에 강아지를 산책시키다 보면 남편이 위험하다고 가끔 나왔다. 그때 제가 불면증이 있어서 '좀 재워주고 가라'고 했는데, 남편이 그걸 '자고 가라'고 들은 거다"라고 말해 현장을 초토화시켰다.
또한 원래 재혼 생각이 없었다는 서동주는 "구라 오빠 보면 재혼을 생각했다"며 "구라 선배님도 잘사는 걸 보고 '나도 잘 살수 있을 것 같다'라는 생각을 했다"라고 이야기 했다.
한편 故 서세원과 서정희의 딸 서동주는 지난 2010년 미국에서 결혼했으나 2014년 이혼했다.
지난 6월 29일, 경기 성남시 모처에서 4세 연하의 비연예인과 결혼식을 올렸다. 예비 신랑은 방송인 장성규가 소속된 회사의 이사로 재직 중인 것으로 알려졌다.
재혼을 준비하며 서동주는 경매를 통해 도봉구 창동에 있는 주택을 12억에 낙찰 받았다. 해당 지역은 재개발 지역으로 선정되어 겹경사를 맞았다.