아이브 장원영, 목장갑 난리난 살인적 스케줄 "스태프 언니가 울어"[SC…

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 아이브 장원영이 프로 중의 프로다운 면모를 보였다.
그럼에도 장원영은 "새벽 한시 비행기다. 10시간 갔다 6시간 경유"라는 스태프의 설명에 "차라리 다행이다. 한번 길게 쭉 잘 시간이 있다. 중간에 잠깐 내려 허리도 펴고 경유지 라운지 가서 뭐라도 먹으면 된다"고 특유의 긍정적인 사고를 보였다.
장원영은 '전과자' 촬영을 마치자마자 독일로 출국했다. 그는 멤버들에게 "50분 자고 갔는데 완전 폭염 주의보가 내린 날이었다. 37도였다. 콘서트 할 때도 땀이 안났는데 땀이 뻘뻘났다. 바닥에서 구르고 하늘다리도 건넜다"고 생생한 촬영 후기를 전했다.
장원영은 지난달 28일 공개된 '전과자'에 엑소 카이와 함께 출연해 화제를 모았다. 그는 훈련을 받던 중 목장갑을 거꾸로 낀 모습이 포착돼 갑론을박이 벌어졌다. 이에 제작진은 '마찰을 줄이기 위한 조치'라고 해명했고, 실제 카이 등 다른 훈련생들도 목장갑을 거꾸로 착용한 모습이 공개되며 논란은 해프닝으로 종결됐다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com