스포츠조선

아이브 장원영, 목장갑 난리난 살인적 스케줄 "스태프 언니가 울어"[SC리뷰]

기사입력 2025-09-02 06:31


아이브 장원영, 목장갑 난리난 살인적 스케줄 "스태프 언니가 울어"[SC…

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 아이브 장원영이 프로 중의 프로다운 면모를 보였다.

1일 다비치 강민경의 개인 채널에는 '나 말고 장원영 브이로그'라는 제목의 영상이 게재됐다. 강민경과 장원영은 친분은 없는 사이였지만, 강민경은 장원영이 데뷔했을 때부터 지켜보며 그의 밝고 건강한 멘탈에 관심을 갖게 됐다고.

장원영은 '대세 중의 대세'답게 그야말로 살인적인 스케줄을 소화하고 있었다. 새벽 2시에 스케줄이 끝나도 3시간 뒤에 다시 스케줄이 시작됐고, 50분 자고 '전과자' 촬영 후 '롤라팔루자' 무대를 위해 독일 베를린으로 출국해야 했다.

그럼에도 장원영은 "새벽 한시 비행기다. 10시간 갔다 6시간 경유"라는 스태프의 설명에 "차라리 다행이다. 한번 길게 쭉 잘 시간이 있다. 중간에 잠깐 내려 허리도 펴고 경유지 라운지 가서 뭐라도 먹으면 된다"고 특유의 긍정적인 사고를 보였다.


아이브 장원영, 목장갑 난리난 살인적 스케줄 "스태프 언니가 울어"[SC…
장원영은 뮤직비디오 촬영을 마친 뒤 거의 곧바로 '전과자' 촬영장으로 이동했다. 그는 "뮤직비디오 촬영이 새벽 3시 30분쯤 끝났다. 50분 정도 눈을 붙였다가 나왔다. 오늘은 제 정신력이 중요한 하루일 것 같다. 아직 아침이라 말도 느리고 어떤 말을 해야되나 생각이 나지 않는다"라고 털어놨다.

이어 "스케줄 사이 뜨는 시간이 너무 소중해서 어제부터 '나 오전 스케줄만 하면 오프'라고 했는데 같이 일하는 스태프 언니가 울면서 '그게 무슨 오프냐'고 하더라. 생각해보니까 맞다"고 전했다.

장원영은 '전과자' 촬영을 마치자마자 독일로 출국했다. 그는 멤버들에게 "50분 자고 갔는데 완전 폭염 주의보가 내린 날이었다. 37도였다. 콘서트 할 때도 땀이 안났는데 땀이 뻘뻘났다. 바닥에서 구르고 하늘다리도 건넜다"고 생생한 촬영 후기를 전했다.

장원영은 지난달 28일 공개된 '전과자'에 엑소 카이와 함께 출연해 화제를 모았다. 그는 훈련을 받던 중 목장갑을 거꾸로 낀 모습이 포착돼 갑론을박이 벌어졌다. 이에 제작진은 '마찰을 줄이기 위한 조치'라고 해명했고, 실제 카이 등 다른 훈련생들도 목장갑을 거꾸로 착용한 모습이 공개되며 논란은 해프닝으로 종결됐다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이용식, 손녀 안고 함박웃음 "안녕하세요 폭풍성장중인 원이엘 입니다"

2.

'아들상 5년만 임신' 성현주, 납골당 앞에서 보낸 생일 "네 식구 함께♥"

3.

박찬욱→이병헌까지..'어쩔수가없다' 베니스 극찬 "탁월하고, 잔혹한 자본주의 풍자극"

4.

'박수홍♥' 김다예, 33kg 감량에 스스로 감탄..“오” 터진 여신 비주얼

5.

원더걸스 유빈, 큰언니 암투병 중 뇌 전이에 도움 요청 "제대로 된 치료 받기 힘들어"

연예 많이본뉴스
1.

이용식, 손녀 안고 함박웃음 "안녕하세요 폭풍성장중인 원이엘 입니다"

2.

'아들상 5년만 임신' 성현주, 납골당 앞에서 보낸 생일 "네 식구 함께♥"

3.

박찬욱→이병헌까지..'어쩔수가없다' 베니스 극찬 "탁월하고, 잔혹한 자본주의 풍자극"

4.

'박수홍♥' 김다예, 33kg 감량에 스스로 감탄..“오” 터진 여신 비주얼

5.

원더걸스 유빈, 큰언니 암투병 중 뇌 전이에 도움 요청 "제대로 된 치료 받기 힘들어"

스포츠 많이본뉴스
1.

"쏘니가 우릴 도왔는데, 결과는 미쳤어" LA FC 감독 한탄...손흥민 골대 강타, 팀은 '서부 1위' 샌디에이고에 1-2 역전패

2.

'BBC 속보' 터졌다! 리버풀, 거물급 수비수 영입 성공…비르츠, 이삭에 이어 게히까지 세계최고 전력 품는다

3.

[속보]"강인아 안녕~" 콜로 무아니, 손흥민 공백 메우러 토트넘행 급물살 "개인협상 합의 임박"

4.

고기 또 사준다고 했더니, 또 우승해버리네...이대호, 1달 만에 고깃값 2500만원 쓰나

5.

韓 축구 팬들 놀라게 한 '깜짝 이적'...'빅리그 스트라이커 탄생' 오현규, '오피셜'만 남았다 "이미 메디컬 테스트 완료, 구단 센터에서 도착"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.