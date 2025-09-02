장원영, 이민정♥이병헌 아들이 밝힌 실물 후기 "엄마 너무 많이봐서"[S…

스포츠조선

기사입력 2025-09-02 07:12


[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 아이브 장원영의 실물 후기가 공개됐다.

1일 다비치 강민경의 채널에는 '나 말고 장원영 브이로그'라는 제목의 영상이 공개됐다. 공개된 영상에서 장원영은 모처럼 시간을 내 넷플릭스 '흑백요리사'에 출전했던 나폴리맛피아가 운영하는 식당에 방문했다. 장원영은 이 곳에서 배우 이병헌의 아내이자 배우 이민정과 만남을 가져 눈길을 끌었다.


이민정은 아들 준후 군과 함께 식당에 왔다. 준후 군은 장원영을 보자 쑥스러운 듯 낯을 가렸고, 이민정은 "너 누나 몰라? 인형같이 예쁘지"라고 물었다. 준후 군은 "(장원영을) 안다. 그런데 난 엄마를 너무 많이 봤다. 엄마가 너무 예뻐서"라고 말해 모두를 놀라게 했다.

생각지 못했던 사랑꾼 아들의 대답에 이민정은 "감동이다. 눈물 난다"고 감격했고, 장원영도 "나도 아들 낳고 싶다"고 부러워했다.

장원영이 속한 아이브는 8월 25일 새 앨범 '아이브 시크릿'을 발표하고 글로벌 인기몰이 중이다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

