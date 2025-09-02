염정아X박해준, '첫사랑' 끝내고 현사랑 시작 "온통 꽃밭으로 만드는 마…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 염정아와 박해준의 첫사랑이 마침내 현사랑으로 이어졌다.
그런 가운데 뜻밖의 사고가 발생했다. 이여정이 사다리 위에서 중심을 잃고 떨어진 것. 다행히 심각한 부상은 아니었지만, 이지안은 괜히 자신 때문에 다친 것 같아 미안했다. 뒤늦게 소식을 들은 류정석도 병원을 찾았다. 이지안이 이여정을 부축해 나오는 것을 본 그는 "네가 동네 해결사야? 왜 여기저기 일을 만들고 다녀"라고 핀잔을 줬다. 이지안이 간단한 공사였다고 말하자 "간단하긴 뭐가 간단해, 사람이 다쳤잖아"라며 화까지 냈다. 사실 류정석은 이지안이 다칠 수도 있었기에 속이 상해서 화를 낸 것이었다.
다음 날 류정석은 이지안의 식당 앞을 서성거렸다. 어제 일로 사과를 전하러 온 그에게 이지안은 "나한텐 오빠가 타임머신인 거 알아? 오빠랑 있으면 17, 18살 시절로 돌아가는 기분이 들거든"이라고 운을 떼며, "내가 오빠 아껴"라고 오빠 동생 관계로 선을 그었다. 그리고 류정석, 이여정, 류보현, 세 가족의 관계가 다시 회복되기를 빌어줬다. 사실 그건 이지안의 솔직한 마음은 아니었다. 이여정은 류정석과 다시 시작하고 싶다며 그를 흔들지 말아달라 부탁했고, 그 말에 이지안이 한발 물러나 안타까움을 자아냈다.
결국 이지안과 류정석은 또다시 서로에게 향했다. 방송 말미 이지안은 이효리(최윤지), 김선영(김선영), 정문희(김미경)의 응원을 받으며 류정석에게 달려갔다. "이럴 줄 알았다. 내가 처음 사랑을 느끼면 아이처럼 많이 웃고 울면서 이렇게 엉망진창으로 버벅거리며 헤매게 될 걸. 그리고 그 사람이 이렇게 눈물나게 아리고 따뜻한 세상일 거란 걸"이라는 이지안의 내레이션이 설렘을 안겼다. 여기에 류정석은 이지안의 고백에 대답 대신 포옹으로 답했다. "이럴 줄 알았다. 내가 다시 사랑을 느끼면 그 사람은 우리가 서있는 세상 정도는 온통 꽃밭으로 만들어 버리는 마법 같은 사람일 거란 걸"이라는 류정석의 내레이션도 감동을 더했다.
'처음' 느낀 사랑에 망설이지 않기로 한 이지안과 '다시' 느낀 사랑에 용기를 내기로 한 류정석의 변화, 그리고 시작을 축복하듯 만개한 꽃밭은 앞으로의 '로맨스 꽃길'을 더욱 기대케 하며 아름다운 엔딩을 장식했다.
이날 방송된 '첫, 사랑을 위하여' 9회 시청률은 수도권 가구 기준 평균 4.2% 최고 5.0%, 전국 가구 기준 평균 3.9% 최고 4.6%로 케이블과 종편을 포함한 동시간대 1위를 기록했다. (닐슨코리아 유료플랫폼 기준)
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com