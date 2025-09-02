스포츠조선

천우희, 18세 많은 선배님인데…얼굴 가리키며 "우리의 엄정화"[SCin스타]

기사입력 2025-09-02 08:43


천우희, 18세 많은 선배님인데…얼굴 가리키며 "우리의 엄정화"[SCin…
천우희(왼쪽), 엄정화. 사진 출처=천우희 계정

천우희, 18세 많은 선배님인데…얼굴 가리키며 "우리의 엄정화"[SCin…
천우희(왼쪽), 엄정화. 사진 출처=천우희 계정

천우희, 18세 많은 선배님인데…얼굴 가리키며 "우리의 엄정화"[SCin…
천우희(왼쪽), 엄정화. 사진 출처=천우희 계정

[스포츠조선 정빛 기자] 배우 천우희와 가수 겸 배우 엄정화의 다정한 투샷이 공개됐다.

천우희는 지난 8월 31일 자신의 SNS에 "우리 우희, 이 말처럼 나의 사랑, 나의 친구, 우리의 엄정화. 사랑해요 선배님"이라는 글과 함께 엄정화와 찍은 사진을 올렸다.

사진 속 두 사람은 얼굴을 맞대고 포즈를 취하며 18살의 나이 차를 잊은 친밀함을 드러냈다. 엄정화도 해당 게시물에 "사랑해!!!! 우리 우희♥"라고 댓글을 남기며 애정을 표현했다.


천우희, 18세 많은 선배님인데…얼굴 가리키며 "우리의 엄정화"[SCin…
엄정화(왼쪽), 천우희. 사진 출처=엄정화 계정

천우희, 18세 많은 선배님인데…얼굴 가리키며 "우리의 엄정화"[SCin…
엄정화(왼쪽), 천우희. 사진 출처=엄정화 계정

천우희, 18세 많은 선배님인데…얼굴 가리키며 "우리의 엄정화"[SCin…
엄정화(왼쪽), 천우희. 사진 출처=엄정화 계정
같은 날 엄정화의 유튜브 채널 'Umaizing 엄정화TV'에서도 두 사람의 모습을 담은 영상 '천우희 X 엄정화 귀한 투샷 최초로 공개합니다'가 게재됐다. 엄정화도 자신의 SNS에 "사랑할 수밖에 없지 뭐.. 더 넓어지고 더 깊어지는 우희에게 하고 싶은 말.. 듣고 싶은 이야기! 우리 우희"라는 글과 함께 다정한 사진을 추가로 공개해 눈길을 끌었다.

1987년생 천우희는 오는 9월 5일 첫 방송되는 JTBC 새 금요시리즈 '마이 유스'로 안방극장에 복귀하며,1969년생인 엄정화는 현재 ENA 드라마 '금쪽같은 내 스타'에서 배우 송승헌과 10년 만에 재회해 호흡을 맞추고 있다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

황보♥송병철, 핑크빛 결실...러브라인 넘어 '현실 커플' 가능성 ('오만추')

2.

'연수입 40억' 전현무, 고충 토로 "돈 빌려달라는 부탁 정말 많아" ('브레인아카데미')

3.

원더걸스 유빈, 안타까운 소식 전했다 "큰언니 암투병, 연 치료비 2억"[SC이슈]

4.

이영애, '짠한형' 음주 방송에 일침 "청소년 음주 경고 자막 내보내라"

5.

'악동' 김창열 울린 '훈남 아들' 속깊은 고백 "마음고생 심했을것"[SC리뷰]

연예 많이본뉴스
1.

황보♥송병철, 핑크빛 결실...러브라인 넘어 '현실 커플' 가능성 ('오만추')

2.

'연수입 40억' 전현무, 고충 토로 "돈 빌려달라는 부탁 정말 많아" ('브레인아카데미')

3.

원더걸스 유빈, 안타까운 소식 전했다 "큰언니 암투병, 연 치료비 2억"[SC이슈]

4.

이영애, '짠한형' 음주 방송에 일침 "청소년 음주 경고 자막 내보내라"

5.

'악동' 김창열 울린 '훈남 아들' 속깊은 고백 "마음고생 심했을것"[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

'BBC 속보' 터졌다! 리버풀, 거물급 수비수 영입 성공…비르츠, 이삭에 이어 게히까지 세계최고 전력 품는다

2.

"이것이 中 국대 돼지들의 진짜 모습" 엘레베이터에서 뛰쳐나와 팬에 분노 쏟아낸 선수 '논란'…현장 아수라장→급수습

3.

[속보]"강인아 안녕~" 콜로 무아니, 손흥민 공백 메우러 토트넘행 급물살 "개인협상 합의 임박"

4.

오현규, 역대급 大충격! '메디컬 탈락' 작별 인사까지 했는데…이적료 낮춘 슈투트가르트→헹크 반발 "계획했던 마무리"

5.

이적료 무려 8586억원! 진짜 미친거 아냐?…리버풀, 단일 시장 '역대 최고 이적료' 갈아치운다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.